أسعار الذهب تسجل قفزة جديدة اليوم الخميس 20 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الذهب من أهم مؤشرات الأسواق المالية، حيث تعكس الحالة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي،هذا المعدن الثمين لا يمثل فقط وسيلة للحفاظ على الثروة، ولكن أيضاً يعد استثماراً مهماً للكثير من المستثمرين،وفقًا لآخر البيانات، ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 20 مارس 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 4305 جنيهات للبيع و4285 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

تقدم «الأسبوع» لمتابعيها تحديثاً دائماً لكل التفاصيل المتعلقة بـ سعر الذهب اليوم،معلومات دقيقة ومحدثة تساعد المواطنين والمستثمرين على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالاستثمار في الذهب،يمكنكم معرفة المزيد من خلال زيارة الموقع الرسمي.

سعر الذهب في مصر

يختلف سعر الذهب في مصر تبعاً لعدة عوامل أبرزها المصنعية، حيث تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر،يتراوح متوسط تكلفة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهاً حسب نوع عيار الذهب، وتعد هذه النسبة عادة ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب،ناهيك عن أن الأوقية، التي تزن حوالي 31.1 جرام، تُستخدم كوحدة وزن للحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 20 مارس 2025 نحو 4920 جنيها للبيع و4897.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

على صعيد آخر، سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 4510 جنيهات للبيع و4489 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

واستمراراً للحديث عن الأسعار، سعر الذهب عيار 21 اليوم بلغ 4305 جنيهات للبيع و4285 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3690 جنيها للبيع و3672.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وكان سعر الذهب عيار 14 اليوم قد سجل نحو 2870 جنيها للبيع و2856.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما بالنسبة لعيار 12 فقد بلغ سعره نحو 2460 جنيها للبيع و2448.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بينما سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1845 جنيها للبيع و1836.5 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما يتعلق بالجنيه الذهب، فقد بلغ سعره اليوم حوالي 34440 جنيها للبيع و34280 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

واخيرًا، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3045.91 دولار للبيع و3045.62 دولار للشراء.

في النهاية، تعتبر أسعار الذهب عاملاً مهماً في تقييم الحالة الاقتصادية وتحركات الأسواق،يتوجب على المستثمرين والمستهلكين متابعة هذه الأسعار بعناية واتخاذ قرارات مالية سديدة بناءً على المعلومات المتاحة،مع استمرار تقلبات السوق، فإن الذهب يظل خيارًا استثماريًا جذابًا للعديد من الأفراد.