مصر تُبرز إنجازاتها الرائدة في تكنولوجيا الفضاء خلال مؤتمر الاستشعار عن بعد في المملكة المتحدة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر تقدمات مصر في مجال الفضاء واحدة من الدلالات القوية على تطور التكنولوجيا وتعزيز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تلعب وكالة الفضاء المصرية دورًا مركزيًا في هذا المجال،جاء ذلك في إطار مشاركة رئيسها التنفيذي، الدكتور شريف صدقي، في المؤتمر الدولي الأربعين للاستشعار البعدي البيئي في المملكة المتحدة، والذي يعتبر حدثًا عالميًا يجمع المختصين والخبراء لمناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال.

إنجازات وكالة الفضاء المصرية

خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على إنجازات وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك نجاحها في إطلاق أقمار صناعية جديدة،علاوة على ذلك، تترأس مصر المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وتحتضن وكالة الفضاء الإفريقية، ما يعكس موقعها القيادي على المستويين الإقليمي والدولي،هذا التوجه يسهم في تعزيز التعاون الوثيق بين الدول العربية والإفريقية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

التعاون والشراكات العالمية

شارك الدكتور شريف صدقي في ندوة متخصصة بعنوان “رصد الأرض من أجل التنمية المستدامة والشراكات العالمية”، حيث ناقش مع ممثلي وكالات الفضاء الدولية ومؤسسات بحثية كبرى سبل استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،وكانت النقاشات تأكيدًا على ضرورة التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد والاستجابة للكوارث الطبيعية، حيث أظهر المشاركون التزامهم بمواصلة التعاون لمواجهة التحديات البيئية.

التحديات البيئية والنمو المتسارع

تناول الدكتور شريف صدقي في ندوة أخرى التحديات الناشئة بسبب النمو المتسارع في عدد الأقمار الصناعية وتأثيرات ذلك على البيئة الفضائية،دعا إلى ضرورة وضع سياسات دولية لضمان الاستخدام المستدام للفضاء، مؤكدًا على أهمية البيانات الفضائية في دعم الاقتصاديات الوطنية وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والبيئة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اجتماعات استراتيجية لتعزيز التعاون

على هامش المؤتمر، عقد الدكتور صدقي اجتماعات ثنائية مع ممثلي مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية لمناقشة سبل تطوير التكنولوجيا الفضائية وتوطين صناعة الأقمار الصناعية،تم الاتفاق على عقد لقاءات متابعة لتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو الاستفادة المثلى من التطبيقات الفضائية في مجالات متعددة.

دعوة لمؤتمر “نيو سبيس إفريقيا 2025”

في نهاية مشاركته، دعا الدكتور شريف صدقي المجتمع العلمي والمهني الدولي لحضور مؤتمر “نيو سبيس إفريقيا 2025″، الذي تنظمه وكالة الفضاء المصرية في أبريل المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء،يعتبر المؤتمر منصة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار في مجالات الفضاء، مما يساهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة بين الدول.

هذه المشاركة الفاعلة من قبل وكالة الفضاء المصرية تبرز مكانتها كداعم رئيسي لتكنولوجيا الفضاء في إفريقيا والعالم العربي،إن توطين هذه التكنولوجيا يشكل ضرورة ملحة لتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، مما يجعل الابتكار في هذا المجال أمرًا حيويًا لمستقبل مستدام،عبر جهودها المتواصلة، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الريادية في صناعة الفضاء محليًا وإقليميًا، وضمان استفادة المجتمع المحلي من هذه التكنولوجيات الحديثة.