طقس الجمعة 21 مارس: انخفاض شديد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة تتوقعها الأرصاد!

الرياض - أميرة القحطاني - في ظل التغيرات المناخية المتواصلة، تبرز أهمية التنبؤ بحالة الطقس كمؤشر أساسي للتخطيط لمختلف الأنشطة اليومية، حيث يُعتبر معرفة حالة الطقس أحد العوامل الحاسمة للتخفيف من المخاطر المحتملة،بناءً على ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا يتضمن توقعات الطقس ليوم غدٍ، الجمعة، 21 مارس 2025، والذي يصادف 21 رمضان 1446هـ،يشير البيان إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، مصحوبًا باضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

توقعات الطقس ليوم الجمعة

تشير الهيئة إلى أن شمال البلاد وحتى شمال الصعيد سيشهد طقسًا مائلًا للبرودة، بينما يتمتع جنوب الصعيد بمعدل حرارة معتدل،من المتوقع أن يكون الطقس بارداً ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل السكان.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة

اضطراب الملاحة البحرية

يعاني البحر المتوسط من اضطراب شديد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 3-4 أمتار،أما البحر الأحمر، فيُواجه أيضًا اضطرابًا شديدًا، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50-70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

فرص سقوط الأمطار

تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يمكن أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وذلك بشكل متقطع.

نشاط الرياح

سيستمر نشاط الرياح على كافة أنحاء البلاد، مما يزيد من إحساس البرودة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بشكل أكبر.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة ليوم الجمعة 21 مارس 2025 المدن/المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 20 12 وادي النطرون 20 11 كفر الشيخ 19 10 المنصورة 20 11 الزقازيق 19 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 18 10 دمياط 17 12 بورسعيد 18 12 الإسماعيلية 21 11 السويس 20 12 العريش 17 10 رفح 16 10 رأس سدر 21 11 نخل 16 07 كاترين 12 03 الطور 21 12 طابا 18 10 شرم الشيخ 23 14 الإسكندرية 18 12 العلمين 17 11 مطروح 17 11 السلوم 16 10 سيوة 19 09 رأس غارب 21 13 الغردقة 22 12 سفاجا 22 13 مرسى علم 24 14 شلاتين 26 14 حلايب 23 16 أبو رماد 22 14 رأس حدربة 23 15 الفيوم 20 10 بني سويف 20 10 المنيا 21 07 أسيوط 21 08 سوهاج 22 09 قنا 23 11 الأقصر 23 12 أسوان 25 12 الوادي الجديد 22 10 أبو سمبل 24 13

توصيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

بناءً على التوقعات الجوية، توصي الهيئة بارتداء الملابس الشتوية، خاصةً خلال فترات الليل والصباح الباكر، كما يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح،وتنصح الهيئة أيضًا بتجنب الأنشطة البحرية بسبب اضطراب حالة البحرين المتوسط والأحمر، وضرورة متابعة التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية،وتؤكد الهيئة أنها تتابع تطورات الوضع الجوي بشكل وثيق، وستقوم بإصدار تحديثات دورية وفقًا للمستجدات.

في الختام، يبقى الطقس أحد العناصر الأساسية التي تؤثر على أنشطة الحياة اليومية، مما يتطلب من الأفراد الالتزام بالنصائح المقدمة من الجهات المختصة،من المهم أن نكون على استعداد لمواجهة تقلبات الطقس، واستغلال الخدمات المتاحة لضمان سلامتنا وسلامة من حولنا،حيث يعكس التنبؤ الجوي دقة وكفاءة الرصدات الحالية، مما يعزز من القدرة على التعامل مع التغيرات المناخية بشكل أفضل.