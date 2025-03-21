رحمة أحمد: اشتقت لتناول الكوارع خلال الحمل وأتمنى التعاون مع حفيد فؤاد المهندس!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنانة رحمة أحمد واحدة من أبرز الأسماء في الوسط الفني المصري، حيث تميزت بأدائها القوي وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة،خلال فترة حملها، شاركت بمعلومات شخصية تعكس جزءًا من حياتها، حيث أكدت أنها اشتهت تناول شربة الكوارع، وهو ما يعتبر من المأكولات الشعبية التي تثير الاستغراب للكثيرين،هذه التصريحات تحمل دلالات عن تجربتها كأم، مما يزيد من ربط الجمهور بها وبحياتها الشخصية.

أمنيات رحمة أحمد الفنية

في حوارها الذي تم بثه عبر بودكاست “بداية جديدة” على قناة “الحياة”، أعربت رحمة أحمد عن رغبتها في تقديم أدوار متنوعة وعدم حصرها في نوعية معينة من الشخصيات،وأكدت على أن مهنة التمثيل تعتبر راقية جدًا، فهي تمنح الفنان الفرصة للتعبير عن مشاعر وتجاربه المختلفة، وهذا يعكس شغفها بالتنوع في أدوارها المستقبلية ورغبتها في الاستكشاف والتوسيع في مجالات التمثيل.

رغبة في العمل مع رموز المسرح

تطرقت رحمة أحمد أيضًا إلى ذكرياتها كطفلة، حيث أفادت بأنها لم تفكر في المجال الفني عندما كانت صغيرة، لكنها عبرت عن أسفها لعدم الفرصة للتمثيل أمام الراحل فؤاد المهندس،كما أعربت عن رغبتها في التعاون مع حفيدة المخرج عمر المهندس، وهو ما يُظهر مدى ارتباطها بالتراث الفني ويعكس طموحها في العمل مع أجيال جديدة من الفنانين.

مسلسل الكابتن وتجربتها الأخيرة

كان آخر أعمال رحمة أحمد هو مسلسل “الكابتن” الذي عُرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا،بمشاركة عدد من النجوم مثل أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر، استطاع العمل أن يجذب انتباه المشاهدين بفضل قصته المثيرة والمواقف الكوميدية المميزة،يعتبر المسلسل مثالًا جيدًا للتنوع الفني الذي تسعى رحمة لتحقيقه في مسيرتها.

أحداث مسلسل الكابتن

تدور أحداث مسلسل “الكابتن” في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يواجه حادث طائرة يؤدي إلى وفاة عدد من الركاب،هذا الحادث يضعه في مواقف كوميدية غير تقليدية، مما يؤثر على مسيرته المهنية وأسلوب حياته،من خلال هذه التجربة، يكتشف العديد من التحولات الشخصية ويتفاعل مع مواقف درامية تضفي عمقًا على القصة، مما يجعلها تجربة غنية ومتنوعة للجمهور.

في الختام، تُعد الفنانة رحمة أحمد مثالًا يُحتذى به في الوسط الفني، فهي تسعى دائماً لتطوير مهاراتها وتوسيع نطاق أدوارها،إن شغفها بتقديم أدوار متنوعة وثقتها بنفسها يحملان رسالة قوية لكل الفنانين الشبان،تستمر رحمة أحمد في الإبداع والتألق، مما يجعلها واحدة من الشخصيات المثيرة للاهتمام في الساحة الفنية المصرية، مع عيون تتجه نحو مستقبل واعد،إنها بلا شك تستحق متابعة تفاصيل حياتها الفنية والشخصية.