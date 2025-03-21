تسوق بذكاء: الملوخية اليوم بسعر 23 جنيهًا – تعرف على أسعار الخضار والفواكه الخميس 20 مارس 2025

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الخضار والفاكهة من العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي لكثير من الناس،فهي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم،مع بداية كل يوم جديد، يحرص المواطنون على الاطلاع على أسعار هذه المنتجات في السوق للحصول على أفضل الخيارات المناسبة لميزانياتهم،يوم الخميس الموافق 20 مارس، احتلت أسعار الخضار والفاكهة محور اهتمام الكثيرين، مما يتطلب قيامنا بدراسة شاملة حول هذه الأسعار.

أسعار الخضار اليوم

تتفاوت أسعار الخضار بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية، حيث تم تسجيل الأسعار التالية

– السعر التقريبي للطماطم يتراوح بين 2.5 و 5 جنيهات.

– البطاطس تتراوح أسعارها بين 6 و8 جنيهات.

– البصل الأبيض يُباع بأسعار تتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

– البصل الأحمر يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

– الكوسة تتراوح أسعارها بين 5 و9 جنيهات.

– الجزر يُباع بأسعار تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

– الفاصوليا مابين 15 و30 جنيهًا.

– ورق العنب البناتي يتراوح بين 50 و100 جنيهًا.

– الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهًا.

– الباذنجان الأبيض تتفاوت أسعاره بين 8 و28 جنيهًا.

– الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

– خيار صوب يتراوح بين 11 و17 جنيهًا.

– الخيار البلدي أسعار تتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

– الملوخية بسعر يتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

– القلقاس يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

– البطاطا بأسعار تتراوح بين 3.5 و9.5 جنيهات.

– الثوم يتراوح بين 13 و19 جنيهًا.

– اللفت يُباع بأسعار تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

– البنجر تتراوح أسعاره بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

كما تختلف أسعار الفاكهة في الأسواق حيث سجلت الأرقام التالية

– البرتقال البلدي بأسعار تتفاوت بين 9 و14 جنيهًا.

– برتقال سكري يتراوح بين 9 و14 جنيهًا.

– البرتقال أبو سرة بين 16 و20 جنيهًا.

– اليوسفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

– الليمون البلدي يتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا.

– تفاح أمريكي يتراوح من 50 إلى 100 جنيه.

– البلح الشامية تتفاوت أسعاره بين 16 و46 جنيهًا.

– البلح الإبريمي يتراوح بين 17 و37 جنيهًا.

يسعى العديد من المواطنين للاطلاع على هذه الأسعار بشكل يومي لأغراض تسهيل قرارات الشراء، حيث تؤثر أسعار الخضار والفاكهة بشكل كبير على ميزانية الأسرة،من المهم على الجميع متابعة هذه الأسعار بشكل دوري لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة،في هذا السياق، يجدر بنا الاعتراف بأهمية الخضار والفاكهة في النظام الغذائي وكيف يمكن أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض أسعارها على الصحة الجسدية والمالية للأفراد،كما يجب التشديد على أهمية اتخاذ خيارات شراء مستدامة تساعد على توازن استهلاك السلع الزراعية.