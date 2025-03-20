آسر ياسين لـ «الأسبوع»: «محمد عزت يجسد شخصية والدي بصورة مدهشة بعد عرض قلبي ومفتاحه»

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الفنان آسر ياسين واحدًا من أبرز النجوم الذين استطاعوا أن يلفتوا الأنظار إليهم من خلال تقديم أدوار مميزة على الساحة الفنية،في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، قدم ياسين شخصية “محمد عزت”، مما ساهم في شعبيته على منصات التواصل الاجتماعي وجذب انتباه الجمهور،لقد نجح في تقديم أداء متقن يضفي عمقًا إنسانيًا على الشخصية، مما يجعله من الترفيه الجدير بالمشاهدة خلال موسم رمضان 2025.

شخصية محمد عزت وتأثيرها على الجمهور

وفقًا لتصريحات آسر ياسين، فإن شخصية محمد عزت تجسد نموذج الإنسان الذي يتمسك بمبادئه، حيث استطاع جذب انتباه الكثير من المشاهدين بصفاته الإنسانية،وأوضح ياسين أن الجمهور كان يتفاعل بشكل كبير مع شخصية عزت، حيث أعربوا عن رغبتهم في رؤية سمات أكثر إيجابية تأتي من شخصيته،في ظل هذا التفاعل، يبرز دور المسلسل كمرآة تعكس المجتمع وقيمه، مما يجعله مختلفًا عن الأعمال الأخرى.

القصة خلف مسلسل قلبي ومفتاحه

يدور إطار المسلسل حول قصة حب معقدة، حيث يسلط الضوء على موضوع “المحلل” القانوني بعد طلاق الزوجة ثلاث مرات،ويتناول التحديات التي يواجهها سعد، سائق الأوبر، الذي لم يُقدم على الزواج بسبب رفض والدته لكل مرشحات المحتملات،تتطور الأحداث عندما يلتقي سعد بميار، المطلقة ثلاث مرات، وتتداخل مصائر الشخصيات بشكل غير متوقع، مما يزيد من تعقيد الحبكة الدرامية.

أبطال المسلسل والمشاركة الفنية

يضم مسلسل “قلبي ومفتاحه” مجموعة من الممثلين المعروفين مثل مي عز الدين، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين الذين أثروه بأدائهم المميز،تم تأليف وإخراج المسلسل بواسطة تامر محسن، حيث تجمع هذه الفرق الفنية جوهر الإبداع والإنتاج الفني المتميز.

إن النجاح الذي حققه آسر ياسين في تقديم شخصية محمد عزت يعكس أهميته في عالم الدراما اليوم، حيث استحوذ على قلوب ملايين المشاهدين، ليبقى اسمه عالقًا في أذهانهم،لذا يُعتبر مسلسل “قلبي ومفتاحه” بمثابة تجربة فنية ثرية قد تسهم في تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في تشكيل وتغيير نظرة المجتمع تجاه العديد من القضايا الاجتماعية.