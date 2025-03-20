تحديات حفظ القرآن الكريم في مراكز شباب الواحات البحرية: دعوة للتميز والإبداع

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت مراكز شباب الواحات البحرية تنظيم مسابقات متعددة بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث تم تخصيص وقت لحفظ القرآن الكريم في أجواء روحانية تعكس قيم الشهر الكريم،كما تم تنظيم مسابقات ثقافية ودينية جاذبة لاسيما لتشجيع الشباب على استغلال أوقاتهم في الأنشطة المفيدة،إلى جانب ذلك، انتهزت المراكز فرصة الشهر الفضيل لتنظيم دورات رياضية، على رأسها مسابقات كرة القدم، وهو ما يعكس أهمية الوحدة الاجتماعية وتعزيز روح المنافسة بين الشباب.

المسابقات الدينية والثقافية

تُعَد المسابقات الدينية والثقافية أحد أبرز الأنشطة التي تم تنظيمها في مراكز شباب الواحات البحرية،تعدد الفعاليات يعكس جهود القائمين على هذه المجتمعات في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الشباب،كانت هناك مسابقات لحفظ القرآن الكريم، حيث تم تشجيع الطلائع على المشاركة في جو يغلب عليه الروح الإيمانية،إضافة إلى ذلك، شملت الفعاليات مسابقات ثقافية متنوعة تساعد في إغناء المعرفة العامة لدى المشاركين.

الدورات الرياضية في كرة القدم

وفي إطار الفعاليات الرياضية، عقدت المراكز دورات تدريبية في كرة القدم استهدفت فئات الشباب والطلائع،شريف عبده، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب منديشة، سلط الضوء على جهود إدارة المركز في توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية،تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية مختلفة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب، مما يعكس الالتزام بتعزيز الرياضة كوسيلة لبث الحماس والطاقة الإيجابية.

توزيع الجوائز والتقديرات

بعد الانتهاء من الفعاليات، تم توزيع الجوائز النقدية والعينية على الفائزين في المسابقات،هذا التقدير للفائزين يعزز من روح المنافسة ويحفز المشاركين على التميز والتحصيل العلمي والرياضي،كما أن توزيع الجوائز يعد دليلاً على اعتراف المجتمع بأهمية الجهود المبذولة من قبل الشباب والمراكز لرفع مستوى الوعي وممارسة الأنشطة الصحية.

ختامًا، يمثل تنظيم هذه الأنشطة والفعاليات في مراكز شباب الواحات البحرية خطوة إيجابية نحو تنمية الوعي الديني والثقافي والرياضي لدى الشباب،تساهم هذه المبادرات في توفير بيئة صحية تساعد في صقل المهارات وتعزيز الروابط الاجتماعية،ومن الضروري الاستمرار في مثل هذه البرامج لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع، مما يسهم في تشكيل شخصية الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أكثر إشراقًا.