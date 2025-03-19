عالم عايشة الدور الحلقة 5.. دنيا سمير غانم تواجه مأزقًا غامضًا بسبب اتصال مجهول!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر المسلسلات الدرامية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تعكس الواقع والمشاعر الإنسانية،ومن بين هذه الأعمال المميزة يأتي مسلسل “عايشة الدور”، الذي يبث عبر قنوات ON، ويستعرض قضايا اجتماعية متعددة، مستعرضًا حياة شخصية محورية تواجه تحديات وصراعات نفسية،في الحلقة الخامسة من المسلسل، تتعرض البطلة، عايشة (دنيا سمير غانم)، لموقف درامي مثير، مما يعكس مدى تعقيد العلاقات الإنسانية وتحديات الحياة.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة

في أحداث الحلقة الخامسة، تجد عايشة نفسها تحت ضغط ابتزاز هاتفي من شخص مجهول في موقف غير معتاد، حيث كانت رفقة صديقتها فدوى (فدوى عابد)،المتصل الذي راهن على قلق عايشة، طلب منها الاستمرار في انتحال شخصية “فاطيما الساعاتي”، ليظل سرها بعيدًا عن الأنظار،يخبر المتصل البطلة بأنه سيعاود الاتصال بها لتحديد شروطه، مما يضيف عنصر التوتر وحالة من عدم اليقين، وتبدأ عايشة في البحث عن من يقف وراء هذا الابتزاز.

رد فعل عايشة وصديقتها فدوى

تُظهر ردة فعل عايشة شعورًا بالخوف والقلق، حيث تتصل بصديقتها فدوى، مستنكرة ما حصل، وتشير إلى أن صوت المتصل يُشبه صوت يوسف الشريف في مسلسل “رقم مجهول”، مما يزيد من حالة القلق والخوف بداخلها،تضيف هذه اللحظة بعدًا دراميًا يعكس مدى تأثير الابتزاز والهجوم النفسي على الشخصيات، كما تعكس العقبات النفسية التي تواجهها عايشة.

التطورات ولعبة المشاعر

مع تصاعد الأحداث، يبدأ الفعل في مساعدة “مروان” (شخصية أخرى في المسلسل)، حيث تحاول عايشة التقرب منه، طامحة في تفهم ما يمر به،تُظهر المحادثة بينها وبين صديقه “أيمن” أن “مروان” يعيش حالة من التأنيب بسبب وفاة صديقه في حادث سير، مما يُلقي الضوء على تعقيد الشخصيات ودوافعهم في العمل.

موعد العرض والتوقيت

يمكن لعشاق المسلسل متابعة أحداث الحلقة الخامسة عبر قنوات ON، حيث يُعرض في الساعة 605 مساءً بعد الإفطار، مع إعادة لاحقة في الساعة 245 صباحًا،يشهد المسلسل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مما يعكس نجاحه في جذب المشاهدين عبر قصته وتأديته.

فكرة المسلسل ورسالته

يستهدف مسلسل “عايشة الدور” تسليط الضوء على قضايا اجتماعية ونفسية تعكس واقع حياتنا، حيث تروي قصة عايشة، المطلقة التي تحمل في قلبها الكثير من الجراحات النفسية،تجسد دنيا سمير غانم شخصية أم تواجه مصاعب الحياة، مما يستحث متابعينها على التفكير في كيفية التعامل مع الأزمات النفسية وكيفية التغلب عليها.

الفريق الفني والبطولة

العمل من بطولة مجموعة مميزة من الفنانين، من بينهم دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، وسما إبراهيم، بالإضافة إلى رحاب الجمل،يجمع الفريق الفني بين التأليف والإخراج، حيث يعمل أحمد الجندي وكريم يوسف على تقديم رؤية درامية محكمة تلامس القلوب.

في الختام، يُعَدُّ مسلسل “عايشة الدور” عملاً درامياً مميزاً استطاع أن يبرز قصة إنسانية غريبة، مرفقة برموز اجتماعية تحمل عناوين متعددة من الألم والشفاء،لا تقتصر أحداثه على مجرد سرد للقصص، بل تتعلق بالبحث عن الشجاعة الداخلية لمواجهة قسوة الحياة،ينتظر المشاهدون بشغف، كيف ستتطور الأحداث في الحلقات القادمة.