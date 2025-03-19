علي معلول يتألق في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر!

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم كرة القدم، تعتبر المنافسات المحلية ذات أهمية كبيرة للأندية واللاعبين على حد سواء، حيث تعكس الأداء الفني وخلق روح المنافسة داخل الفريق،وفي هذا السياق، يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق إنبي ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر لهذا الموسم،يترقب الجميع بزوغ هذه المواجهة التي ستعكس استعدادات الأهلي تحت قيادة المدرب سامي قمصان، والغياب الإجباري للمدرب السويسري مارسيل كولر.

توقيت المباراة ومكانها

تقام مباراة الأهلي ضد إنبي مساء غدٍ الخميس، وهو ما يتوافق مع 20 مارس الجاري،تسضيف المباراة أرضية ستاد السلام، حيث يأمل الأهلي في تحقيق انطلاقة قوية في هذه البطولة الإضافية التي تُثري جدول المباريات المحلي.

غموض تفاصيل القائمة المختارة

تظهر قائمة الأهلي التي استقر عليها المدرب سامي قمصان الكثير من الإشارات الإيجابية، رغم غياب المدرب كولر الذي يستغل فترة التوقف الدولي في إجازة،الأمر الذي يضيف بعدًا من الإثارة حول كيفية إدارة قمصان للمباراة وتهيئة اللاعبين على أرضية الملعب.

العودة القوية لعلي معلول

من أبرز أحداث قائمة الأهلي هي عودة النجم التونسي علي معلول، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في وتر إكيليس،عودته تمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق، نظرًا لما يمتلكه من خبرات وموهبة فنية.

تحليل قائمة اللاعبين

تتكون قائمة الفريق من

في حراسة المرمى حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد أبو جريشة،

في خط الدفاع خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمود لبيب، حسام عادل، معاز عطية، عمر كمال عبد الواحد، يحيى عطية الله، وعلي معلول،

في خط الوسط أحمد رضا، أكرم توفيق، عمر الساعي، يوسف إسلام، عمرو السولية، وأمام عاشور،

في خط الهجوم سمير محمد، ومحمد زعلوك.

يُظهر الهيكل التنظيمي للاعبين توازنًا كافيًا بين الخبرة والشباب، ما يتيح للأهلي فرصة التنافس ومواجهة التحديات بشكل فعال.

خاتمة المباراة القادمة

تتسم المباريات الافتتاحية دائمًا بالضغط والتوتر، ولكنها تُعتبر أيضًا فرصة كبيرة لإبراز الإمكانيات واستعادة الثقة،يتطلع الأهلي للحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة المحلية، والتي ستعزز من موقفه وتقوي من عزيمته نحو تحقيق المزيد من الانتصارات،تابعوا معنا أحداث المباراة وما ستسفر عنه من نتائج تمكن الفريق من إنهاء الجولة الأولى بفوز ثمين.