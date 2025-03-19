حلقة 19 من مسلسل وتقابل حبيب: خالد سليم في حالة صدمة بعد اكتشاف سر نيكول سابا!

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم الدراما الرمضانية، يبرز مسلسل “وتقابل حبيب” كواحد من الأعمال اللافتة التي تأخذ المتلقي في رحلة مليئة بالتشويق والإثارة،الحلقة التاسعة عشر من هذا المسلسل تعكس تفاصيل مثيرة تكشف جوانب جديدة في حياة الشخصيات الرئيسية، مما يساعد على تعزيز عناصر الجذب للمتابعين،المسلسل يدور حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، مما يجعله قريبًا من قلوب الكثيرين من المتابعين في هذا الشهر الفضيل.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل وتقابل حبيب

في الحلقة التاسعة عشر، يتم الكشف عن أسرار متعلقة بشخصية رقية العسكري، التي تجسدها نيكول سابا،حيث كانت تخفي طبيعة عملها عن الجميع، بما في ذلك زوجها يوسف أبو العزم الذي يلعب دوره خالد سليم،يقوم يوسف بمراقبة رقية عندما تخبره بأنها ستذهب لاستقبال عمتها من المطار، ليجد نفسه في موقف صعب عندما يكتشف أنها تتواجد مع مجموعة من رجال الأعمال في فيلا خاصة بها،هذا الاكتشاف يؤدي إلى حالة من الصدمة لدى يوسف، مما يتسبب في تصاعد التوتر بين الزوجين.

المواجهة بين الزوجين

تتوالى الأحداث عندما يواجه يوسف زوجته رقية بحقيقة عملها والشراكة المريبة التي تجمعها بأفراد من “مافيا” قوية،رقية تُظهر ثقة كبيرة في قدرتها على التعامل مع هذه المخاطر، وتحتدم المناقشة بين الزوجين عندما يعبر يوسف عن مخاوفه من عواقب ما تقوم به،وتتعهد رقية بحماية يوسف وابنهما كريم، مما يُظهر تصاعد التعقيدات في علاقتهما.

القنوات الناقلة لعرض المسلسل

تمكن الجمهور من متابعة أحداث هذا المسلسل المثير عبر عدة قنوات، منها قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يعرض على منصات رقمية مثل watch it وشاهد،يعكس تنوع قنوات البث الشعبية اهتمامًا متزايدًا بالمسلسل وبشخصياته المتنوعة والمثيرة.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض المسلسل في تمام الساعة 830 مساءً بتوقيت مصر، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 130 ظهرًا،يُمكن متابعة المسلسل أيضًا عبر قناة dmc دراما، حيث يتم بثه في الساعة 6 مساءً مع إعادته في أوقات متفرقة خلال اليوم.

عن مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل “وتقابل حبيب” هو من إنتاج شركة سينرجى، ويجمع بين نخبة من نجوم الفن، بما في ذلك ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، ونخبة من الممثلين الذين يضفون على العمل نكهة خاصة،تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، يجعل من هذا المسلسل إضافة مميزة إلى الأعمال الدرامية الرمضانية.

أبطال العمل وتفاصيل القصة

يُبرز المسلسل موضوع الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية في سياق درامي مشوق، حيث تقف ياسمين عبد العزيز أمام اختبار كبير حين تكتشف خيانة زوجها يوسف، مما يقود لصراعات متزايدة تتناول العلاقات الأسرية والتحديات الاجتماعية،وجود شخصيات متعددة تعطي العمل عمقًا إضافيًا، مما يسهم في استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة.

في الختام، يُعتبر مسلسل “وتقابل حبيب” واحداً من الأعمال التي تمكنت من جذب الانتباه خلال شهر رمضان لعام 2025،من خلال الأحداث المشوقة والتصاعد الدرامي لشخصياته، يجد المشاهدون أنفسهم مشدودين لمتابعة كل حلقة،يتوقع أن تتوالى الأحداث المثيرة حتى نهاية المسلسل، مما سيترك أثرًا كبيرًا في أذهان الجمهور ويعزز من نجاحه على الساحة الفنية.