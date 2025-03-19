موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل عايشة الدور والقنوات الناقلة: لا تفوتوا المتعة!

الرياض - أميرة القحطاني - مع تزايد شعبية المسلسلات اللايت في السنوات الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “عايشة الدور”،وقد نالت الحلقات السابقة إعجاب عدد كبير من المتابعين، وذلك بفضل الأحداث المشوقة والمشاعر العميقة التي تم تقديمها في السلسلة،ومع استمرار القصة، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة ما سيحدث بعد، خصوصًا مع تطورات الأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المفاجآت.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور الحلقة 5

يُعرض مسلسل “عايشة الدور” الذي تؤدي فيه الفنانة دنيا سمير غانم الدور الرئيسي عبر قناة ON،تبدأ أولى حلقاته في تمام الساعة 605 مساءً، وذلك بعد الإفطار مباشرة، بينما تُعرض الإعادة الأولى في الساعة 245 صباحًا، والإعادة الثانية تُعرض في الساعة 130 بعد منتصف الليل،تعد هذه الأوقات فرصة جيدة لمتابعي العمل لمشاهدة الحلقة الجديدة أو إعادة مشاهدتها في وقت لاحق.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور أحداث مسلسل “عايشة الدور” حول سيدة مطلقة تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، وهي أم لفتاة مراهقة وطفل صغير،يمتلك العمل بعدًا نفسيًا بالإضافة إلى الدراما، حيث يتناول الألم النفسي الذي تعاني منه الشخصية الرئيسية بعد انفصالها، وهو ما يمكن أن يعكس اضطراب ما بعد الصدمة أو الكرب، كما يعرف في علم النفس،يقدم المسلسل صورة واقعية للتحديات التي تواجه الأمهات العازبات وكيفية تعاملهم مع الصدمات في حياتهم.

أبطال مسلسل عايشة الدور

يتألق في مسلسل “عايشة الدور” طاقم عمل متميز يتضمن الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد ثروت، ومحمد كيلاني، وسما إبراهيم، ورحاب الجمل، وغيرهم من النجوم،المسلسل من إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ويعتمد في إنتاجه على شركة السبكي، مما يضمن تقديم عمل متكامل من جميع النواحي الفنية.

في النهاية، يعد مسلسل “عايشة الدور” واحدًا من الأعمال الدرامية التي تعكس عمق المشاعر الإنسانية والتحديات الاجتماعية التي تواجه العديد من الأفراد في المجتمع،تنتظر الجماهير بفارغ الصبر كل حلقة من حلقات المسلسل، حيث تتوالى الأحداث المثيرة وتضفي طابعاً خاصاً يجعل من المسلسل وجهة مفضلة لمحبي الدراما،ومع الاقتراب من موعد عرض الحلقة الخامسة، يبقى الجميع في شوق لمعرفة ماذا سيحدث لشخصية “عايشة”، وكيف ستطلب النجاة من صدمات الماضي.