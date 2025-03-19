توقعات طقس الأربعاء 19-3-2025: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يلفت الأنظار!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر حالة الطقس من الأمور الأساسية التي تهم الجميع، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة اليومية والحياة الاقتصادية والاجتماعية،تعتبر التغيرات الجوية وتحولات المواسم من العوامل التي تتأثر بها العديد من القطاعات، مما يستدعي متابعة حالة الطقس بشكل دوري،وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ستشهد البلاد اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 تغييرات جذرية في أحوال الطقس، إذ من المتوقع أن تعود الأجواء الشتوية لتكون السائدة في معظم المحافظات.

وصف حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بعد فترة طويلة من الموجة الحارة التي أثرت عليها في الأيام السابقة، مما جعل بعض المناطق تسجل درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية،ويعود هذا الانخفاض إلى تغير مصدر الكتلة الهوائية، التي أصبحت قادمة من مناطق باردة نسبيًا، مما يسهم في تحسين الأجواء بشكل ملحوظ.

تأثيرات جوية في مصر

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأجواء ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط،ومن المتوقع أيضًا أن تسقط أمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال وجه بحري، حيث تمثل هذه الأمطار تأثيرات مباشرة على النشاط البحري والأنشطة الزراعية في تلك المناطق.

تفاصيل الطقس في مختلف المحافظات

وفقًا لتوقعات الهيئة، سيسود طقس معتدل في فترة النهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس حارًا في جنوب الصعيد،أما في ساعات الليل، فسيكون الجو باردًا على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في المناطق الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

من المتوقع أيضًا أن تشهد بعض المناطق فرصًا للأمطار الخفيفة، التي قد تصل لحد المتوسطة في بعض السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري ووسط سيناء، كما سيستمر النشاط الرياح على كافة أنحاء الجمهورية،وهذه التغيرات تمثل تواصلًا لجهود الأرصاد لمتابعة الأحوال الجوية بكافة دقتها.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تظهر الأرقام التالية

في القاهرة الكبرى 24 درجة عظمى، 12 درجة صغرى،

في الوجه البحري 24 درجة عظمى، 12 درجة صغرى،

في السواحل الشمالية 20 درجة عظمى، 12 درجة صغرى،

في شمال الصعيد 26 درجة عظمى، 11 درجة صغرى،

في جنوب الصعيد 35 درجة عظمى، 17 درجة صغرى،

تعكس دائرة الأرصاد الجوية من خلال البيانات المقدمة أهمية متابعة الأحوال الجوية بشكل دوري لتوجيه الأنشطة اليومية بما يتماشى مع تغيرات الطقس،ومن خلال متابعة حالة الطقس بدقة، يمكن للأفراد والسلطات المحلية الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية وتحسين مستوى جودة الحياة،بالمجمل، يعكس هذا التغير في الطقس أهمية الوعي المناخي ودوره في التأثير على حياة الفرد والمجتمع.