مواعيد عرض الحلقة 19 من مسلسل “وتقابل حبيب” والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما التلفزيونية من أبرز أشكال الفن التي تلامس واقع الناس وتثير مشاعرهم في مختلف مجالات الحياة،واحدة من أحدث هذه الأعمال هي مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان لسنة 2025،تكتسب الحلقات الجديدة من العمل اهتماماً واسعاً من الجمهور، وخاصة الحلقة 19 التي يتم انتظارها بشغف لرؤية التطورات الدرامية بين الشخصيات،في هذا السياق، تتجلى أهمية الحلقات الجديدة في تقديم الأحداث المثيرة والمشوقة.

ملخص أحداث الحلقة 19 من مسلسل “وتقابل حبيب”

الحلقة الجديدة من المسلسل تكشف عن قضية حساسة تتعلق بالشخصية الرئيسية “ليل”، التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز،يتصاعد التوتر عندما تتعرض “ليل” لموقف صعب بعد اعتراف أختها فرح، التي تؤدي دورها الفنانة بسنت شوقي، بمشاعرها تجاه فارس، مما يشعل صراعًا عائليًا مثيرًا في الأحداث،تمثل هذه التوترات أساس عدة دراما عائلية، حيث يحاول كل طرف أن يحتفظ بمكانته ويواجه التحديات المصاحبة لذلك.

القنوات الناقلة لحلقة 19 من مسلسل “وتقابل حبيب”

يمكن للجمهور متابعة الحلقة 19 من “وتقابل حبيب” عبر عدة قنوات، وأهمها قناة DMC وقناة DMC دراما،يتوفر عرض جديد للحلقة في المواعيد التالية

العرض الأول الساعة 830 مساءً على DMC

الإعادة الأولى الساعة 245 صباحًا

الإعادة الثانية الساعة 130 ظهرًا

على قناة DMC دراما العرض الأول الساعة 600 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 430 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 930 صباحًا

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمشاهدة على منصة Watch It الرقمية بعد البث التلفزيوني.

نبذة عن مسلسل “وتقابل حبيب”

يتبع مسلسل “وتقابل حبيب” يمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق، حيث يتناول الكثير من القضايا الحساسة مثل الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،تدور الأحداث حول “ليل”، التي تجد نفسها في مواجهة مشاعر الفشل والخيانة عندما تُكتشف خيانة زوجها، مما ينفتح الباب لصراعات جديدة تحمل معها العديد من المفاجآت والتطورات المروعة في حياة الشخصيات.

طاقم عمل “وتقابل حبيب”

يشمل طاقم المسلسل العديد من النجوم المتميزين، مثل ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، وأنوشكا، مما يعزز من جاذبية العمل،المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد لقي صدى واسعًا بين جمهور المتابعين.

في الختام، يمثل مسلسل “وتقابل حبيب” إحدى الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على التعقيدات الاجتماعية والعائلية، مما يجعله وجهة مثيرة للمشاهدين خلال شهر رمضان،الحلقات المتتالية تقدم فرصًا لاستكشاف العلاقات الإنسانية والتحديات التي تواجهها، مما يعكس تجارب حقيقية قد يمر بها الكثير،تظل متابعة الجمهور لهذا العمل محط اهتمام، مما يبرز أهمية الدراما التلفزيونية في الارتباط بالواقع.