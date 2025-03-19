توقيت مباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2026: القنوات الناقلة والمعلقون!

الرياض - أميرة القحطاني - يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الرياضية من خلال خوضه مباراة حاسمة ضد منتخب الصين في تصفيات كأس العالم المقبلة،تأخذ التصفيات في الاعتبار المنافسة الشرسة بين الفرق في المجموعة الثالثة، ويأمل الأخضر السعودي في الحفاظ على صدارته لهذه المجموعة، حيث يقام اللقاء في ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض،يمثل هذا الحدث تحديًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستُنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك،إن مواجهة الصين، أحد الفرق المعروفةاستراتيجياتها السريعة وقوتها البدنية، تتطلب تكتيكًا مدروسًا ونفاذًا مستمرًا للكرة، وهو ما يسعى له المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

موعد مباراة السعودية والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تقام مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب الصين في يوم الخميس المقبل، حيث يُنتظر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، والتي توافق التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة،يستضيف ملعب الأول بارك بالرياض هذه المواجهة المثيرة التي تمثل لحظة حاسمة في مشوار التأهل للمونديال، حيث يتطلع الأخضر لتحقيق النصر لتأكيد مكانه في التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم.

تشكيلة المنتخب السعودي أمام الصين

يتوقع أن يُعتمد المدرب رينار على العناصر الأساسية في التشكيلة، ما يعكس ثقته في اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرة على تجاوز التحديات الصعبة،يُرتقب أن تضم التشكيلة الأساسية كلاً من نواف العقيدي في حراسة المرمى، وسعود عبد الحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، وحسن كادش في خط الدفاع،وفي خط الوسط، سيظهر ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، وزياد الجهني، بينما سيتكون خط الهجوم من فراس البريكان وعبد الله الحمدان، ممن هم معروفون بأهدافهم الحاسمة وقدرتهم على خلق الفرص.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين المؤهلة لكأس العالم 2026

من المتوقع أن تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية هذه المباراة المهمة، وذلك لمعرفتها بحقوق بث مباريات تصفيات آسيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط،حيث سيتمكن عشاق الكرة من متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 3، مع التعليق المتميز لعبد الله الغامدي،تعد هذه فرصة ذهبية لمشجعي كرة القدم في المنطقة للاستمتاع بمشاهدة المنافسات القوية وتعزيز دعمهم للمنتخب السعودي في سعيه نحو التأهل للمونديال.

يمثل لقاء السعودية والصين جزءًا من سياق تنافسي أوسع في تصفيات كأس العالم، ويُتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالإثارة،إن قدرة المنتخب السعودي على التعامل مع الضغط وتوظيف الخبرات المتراكمة ستكون محور التركيز في هذه المواجهة، حيث يسعى الأخضر لتحقيق طموحاته في التأهل لكأس العالم 2026،إن تشجيع الجماهير، بجانب الأداء الميداني المتقن، شكّل دائمًا عناصر النجاح، مما يزيد من آمال الجماهير السعودية في الانتصار وتحقيق أهدافهم المنشودة.