روجينا تكمل تصوير مسلسل حسبة عمري وتوجه شكرها لفريق العمل المبدع!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر الفنانة روجينا إحدى أبرز الأسماء اللامعة في عالم الفن، حيث تحتل مكانة مرموقة في قلوب الجماهير،في الساعات القليلة الماضية، عادت لتتصدر التريند بشكل غير معتاد بعد إعلانها عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد حسبة عمري، الذي سيكون جزءًا من الماراثون الرمضاني لعام 2025،يبدو أن هذا العمل يأخذ أبعادًا اجتماعية هامة تعكس واقع المرأة في المجتمع.

إنهاء تصوير مسلسل حسبة عمري

قامت الفنانة روجينا بمشاركة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث عبرت عن مشاعرها بعد انتهاء التصوير،قالت «الحمد والشكر لله، فركش مسلسل حسبة عمري، شكرًا لكل مَن ساهم وشارك في نجاح هذا العمل، من أصغر فرد إلى أكبر فرد تعب في هذا المسلسل»،كما شكرت زملاءها في العمل وطاقم الإنتاج والإخراج، معبرةً عن امتنانها لكل شخص ساهم في تقديم هذا العمل المميز، مع التأكيد على الروح الجماعية التي تسود فريق العمل.

شكر خاص للفنانين والطاقم

وأعربت روجينا عن شكر خاص للنجمة الكبيرة إلهام شاهين، والتي أثبتت مجددًا قدرتها على دعم زملائها في المجال،كما سلطت الضوء على فريق التصوير والمخرج مي ممدوح، معبّرةً عن تقديرها للعمل الشاق الذي بذله الجميع في سبيل إنجاح هذا العمل،«شكرًا لكل الذين آمنوا بحلمنا»، قالت روجينا، مشيدةً بأهمية الدعم المتبادل بين الفنانين.

أهمية العمل وموضوعاته

يتناول مسلسل حسبة عمري مجموعة من القضايا الاجتماعية الملحة، خاصة ما يتعلق بمشاكل المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده،يناقش العمل أيضًا تأثيرات القوانين المتعلقة بالمرأة في المجتمع، مما يجعله تجسيدًا حقيقيًا للواقع الذي تواجهه النساء اليوم،من خلال تناول هذه الموضوعات الحساسة، يهدف المسلسل إلى إذكاء الوعي والتفاعل المجتمعي حول قضايا تهم الكثيرين.

ملخص قصة مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث المسلسل حول سيدة تُدعى هند تعيش صراعات بعد الطلاق من زوجها فاروق، حيث تبدأ بالتحدي دفاعا عن حقوقها،القصة تساهم في تسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والنفسية المعقدة التي عادةً ما تواجهها النساء بعد انفصالهن، كما تتناول تصاعد الأزمات بين الزوجين على العديد من الأصعدة، مما يجعلها سردًا مثيرًا محببًا للجمهور.

الفنانين المشاركين في العمل

يتضمن طاقم عمل حسبة عمري كوكبة من النجوم، من بينهم روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، ومحمد رضوان، مع مخرجته مي ممدوح، وكاتب السيناريو محمود عزت،ويسلط العمل الضوء على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين أفراد فريق العمل في صناعة فنية تتناول مواضيع جدالية ومهمة.

في الختام، يعد مسلسل حسبة عمري تجربة فنية تستحق المشاهدة، حيث يقدم للجمهور رؤية عميقة لقضايا المرأة في المجتمع،روجينا، بقوة أدائها وقدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة، توصل رسالة قوية تحمل في طياتها الأمل والتغيير،نحن في انتظار ما سيقدمه هذا المسلسل من مفاجآت خلال شهر رمضان القادم لعام 2025.