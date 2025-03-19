حلويات العيد 2025: اكتشفي كيفية تحضير البيتي فور بمقادير رائعة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر الحلويات جزءًا أساسيًا من التقاليد الثقافية في مختلف المجتمعات، وخاصة في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر المبارك،ومن بين هذه الحلويات التي يُفضلها الكثيرون، نجد البيتي فور، الذي يتمتع بشعبية واسعة بفضل طعمه الشهي وسهولة تحضيره،تسعى العديد من السيدات محليًا إلى إعداده في منازلهن، مما يجعله تقليدًا مميزًا يُعبر عن الفرحة والاحتفال في هذه المناسبات،في هذا البحث، نستعرض طريقة عمل البيتي فور، بما يتضمن المقادير والخطوات اللازمة لتحضيره.

مقادير البيتي فور التقليدي

لتحضير البيتي فور، تحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تشمل

كوب زبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة كاملة.

2 صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب من الدقيق.

مقادير بيتي فور الشوكولاتة

إذا كنت تفضل نكهة الشوكولاتة، اليك المقادير اللازمة

نصف كيلو زبدة.

175 جرامً من السكر البودرة.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

600 جرام دقيق.

25 جرامًا من الكاسترد البودرة.

50 جرامًا من الكاكاو الخام.

الحشوات المتنوعة

يمكن تنويع حشوات البيتي فور حسب الرغبة، مما يضيف لمسة شخصية على الحلوى، ومن خيارات الحشوات المتاحة

مربى.

شوكولاتة سائحة.

فورماسيل.

جوز هند.

فول سوداني.

خطوات تحضير البيتي فور

لبدء التحضير، هناك بعض الخطوات اللازمة للحصول على بيتي فور مثالي

نضع الزبدة مع السكر في العجان، ونخلطهم جيدًا حتى يصبح القوام كريمي. ثم نبدأ بإضافة البيض بشكل تدريجي ونقلبه جيداً. يضاف الدقيق تدريجيًا حتى يتشكل لدينا عجين متماسك. نضع العجين في كيس حلواني، ونسحب الشكل الذي نرغب به على صاج الخبز. ثم يُخبز في الفرن على حرارة مناسبة حتى تمام النضج. نتركه ليبرد قليلًا، ثم نقوم بحشوه بالمربى أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

بهذه الطريقة، يمكن لعائلتك الاستمتاع بتناول البيتي فور في عيد الفطر،تعتبر هذه الحلوى ليست مجرد وجبة لذيذة بل تحمل أيضًا قيمة عاطفية بالغة في توطيد الروابط الأسرية خلال الأعياد،تهدف هذه الوصفة البسيطة إلى مساعدتك في تحضير البيتي فور في منزلك بسهولة ويسر، مما يسهم في الاحتفال بفرحة العيد بطريقة مميزة وسهلة،انتظمت حلوى البيتي فور كجزء من تقاليد الحلويات لقدرتها على جمع العائلة حول مائدة العيد،بعد المعرفة السليمة بمكونات وطرق التحضير، يمكنك التفنن في تقديمها واختيار الحشوات التي تناسب ذوقك.