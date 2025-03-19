لا تفوتوا موعد حفل عازفة الماريمبا المبدعة نسمة عبد العزيز في دار الأوبرا المصرية!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الفنون الموسيقية جزءًا أساسيًا من الثقافة المصرية، حيث تسهم في تعزيز الهوية والانتماء،يأتي تنظيم حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كتعبير عن دعم الفنون والإبداع وتسليط الضوء على الموهوبين،ستحظى دار الأوبرا المصرية بجمهور واسع، مما يعكس تفاعل المجتمع مع الفنون الحية وعرضها بأسلوب مميز يبرز التنوع الفني في مصر.

تفاصيل الحفل وعازفة الماريمبا

يُعتبر حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حدثًا موسيقيًا مميزًا، حيث سيُقام يوم الخميس 20 مارس الجاري، على خشبة المسرح الصغير في دار الأوبرا الكبرى بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة 930 مساءً،يتضمن البرنامج مختارات متنوعة من الألحان العربية والغربية الشهيرة، والتي تم إعادة صياغتها بطريقة تناسب آلة الماريمبا، مما يعكس قدرة الفنانة على دمج الثقافات الموسيقية المختلفة بطريقة فنية راقية.

محتوى الحفل

ستقدم نسمة عبد العزيز في برنامج حفلها مجموعة من الألحان الرائجة التي يتفاعل معها الجمهور، مثل “رمضان جانا”، و”هويد الليل”، و”الدنيا ريشة”، و”أي يوم حلو ده”،كما تضم المجموعة أيضًا أغاني مثل “سهر الليالي” و”تيكو تيكو”،يُتوقع أن تكون هذه الفقرة مصدر بهجة وإلهام للحضور، حيث تنقل العازفة مشاعرها عبر أنغام الماريمبا.

نبذة عن نسمة عبد العزيز

تُعتبر نسمة عبد العزيز من العازفات المتميزات على آلة الماريمبا، حيث بدأت مسيرتها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة، متخصصة في آلات الإيقاع،تأسست فرقتها الموسيقية التي جابت بها معظم دول العالم، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة،كما قدمت العديد من العروض الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية، ولا تزال تمثل جزءًا حيويًا من المشهد الموسيقي في مصر.

في ختام هذا الحدث الفني الرائع، يُسهم حفل نسمة عبد العزيز في تعزيز الثقافة الموسيقية المحلية، ويعد فرصة للتواصل بين الفنانين والجمهور،إن هذا النوع من الفعاليات يبرز دور الفن في توحيد المجتمعات، ويعكس التنوع الثقافي الذي تتمتع به مصر،يبقى الحضور والاهتمام بالفنون مؤشراً إيجابياً يُعزز من مكانة الثقافة المصرية في العالم.