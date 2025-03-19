موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري: ترقبوا المفاجآت!

الرياض - أميرة القحطاني - شهد مسلسل “حسبة عمري” التطورات المثيرة في حلقته الماضية، حيث تناول في أحداثه مشكلة حق الكد والسعاية،يتمحور الموضوع حول هند التي تواجهة مشكلة طردها من منزلها بشكل غير لائق من قبل زوجها فاروق،تجسد هذه الأحداث تجارب واقعية تتعرض لها العديد من النساء في المجتمع، مما يجعل العمل يسلط الضوء على قضايا قانونية واجتماعية حساسة.

محاولة هند لاستعادة حقوقها

رغم محاولات هند للعودة إلى منزلها، كان فاروق قد غير كالون باب الشقة ما حال دون دخولها،ترسل هند رسالة إلى صديقتها مها التي تجدها بجوار باب الشقة،وتقع المفاجأة عندما يظهر فاروق ويتدخل بعد أن فتح الباب،تتكشف الأحداث في داخل المنزل حيث تكتشف هند أن فاروق قد أجرى تغييرات خطيرة التي تشمل وضع جميع ملابسها في أكياس قمامة كبيرة.

موعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل “حسبة عمري” على قناة DMC في تمام الساعة 945 مساءً، كما تم عرضها أيضًا على قناة النهار في الساعة 800 مساءً،تعتبر هذه الأوقات محورية لمتابعي العمل نظرًا لما يقدمه من قضايا مثيرة للاهتمام.

تسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة

يتطرق مسلسل “حسبة عمري” للعديد من القضايا الاجتماعية مرتبطة بالمرأة، مثل حقوقها بعد الطلاق،يتيح العمل منصة لمناقشة التأثير القانوني لقوانين الحسبة على حياة المرأة بعد انتهاء زواجها،يتم تقديم هذه القضايا بشكل واقعي، حيث تعكس تجارب هند وسوسن التوترات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها المرأة.

حبكة المسلسل وعلاقات الشخصيات

تتناول الحبكة قصة زواج دام لنحو 20 عامًا، حيث يكتشف الثنائي صعوبة الحياة بعد سفر ابنتهما،تتصاعد الأزمات بينهما، ويتصارعان في سعي كل منهما لإحباط الآخر على كافة الأصعدة – القانونية والاجتماعية والنفسية،تدرك سوسن أنها بحاجة إلى الطلاق، وتتوجه للمطالبة بحقوقها القانونية، مما يضعها في مواجهة مع فاروق الذي لا يتردد في خطواته العدائية.

الأبطال والمخرج

تشمل قائمة أبطال مسلسل “حسبة عمري” النجمة روجينا وعمرو عبد الجليل، إلى جانب محمود بزاوي ومحمد رضوان وعلي الطيب،المسلسل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويعد إنتاجه تحت مظلة Inspire Studios بمثابة إضافةٍ جديدة للدراما الاجتماعية في رمضان.

في ختام حديثنا عن مسلسل “حسبة عمري”، يجسد العمل قضايا حقيقية تمس حياة المرأة وتعرض صراعاتها في ظل مجتمعات معقدة،يقدم المخرج وفريق العمل رؤية عميقة لقضية الكد والسعاية، مما يسهل التعرف على التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة، ويضع المسلسل ضمن الأعمال الدرامية المميزة هذا الموسم،إن مثل هذه الأعمال تلعب دورًا مهمًا في رفع الوعي حول حقوق المرأة وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.