مواعيد عرض مسلسل “شباب امرأة” لغادة عبد الرازق والقنوات التي ستنقله!

الرياض - أميرة القحطاني - في السنوات الأخيرة، اتجهت الأعمال الدرامية إلى تجسيد قضايا اجتماعية معاصرة، وكان مسلسل “شباب امرأة” أحد هذه الأعمال التي تسلط الضوء على مجتمعاتنا وقضاياها،تنطلق حلقات المسلسل، التي تمثل تطورًا لمفهوم العلاقات الإنسانية والصراع على الهوية، خلال شهر رمضان 2025، الأمر الذي يزيد من حماس المشاهدين للمتابعة،البطلة، النجمة غادة عبد الرازق، تمثل من خلال دورها تحديات عديدة تواجهها الشابات في مسيرتهن الحياتية.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل شباب امرأة

ينتظر المشاهدون عرض مسلسل “شباب امرأة” عبر العديد من القنوات الشهيرة مثل ON وCBC، حيث يُعرض المسلسل على قناة CBC في الساعة 930 مساءً، مع إعادته الأولى في الساعة 130 صباحًا والثانية في 1100 صباحًا،بينما يعرض على قناة ON في الساعة 1215 منتصف الليل، مع إعادة أولى في الساعة 645 مساءً،هذه التوقيتات تسهل على المتابعين متابعة أحداث المسلسل في أوقات مناسبة لهم، مما يمنح العمل فرصًا أكبر للوصول إلى جمهور واسع.

نبذة عن أحداث مسلسل شباب امرأة

استوحى المسلسل من الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم، والذي كان من بطولة تحية كاريوكا،تدور أحداث المسلسل حول شاب يُدعى إمام، يترك قريته بعد أن تبيع والدته البقرة الوحيدة لأجل تحقيق حلمه في التعليم بكلية دار العلوم في القاهرة،يستأجر إمام غرفة في حي القلعة، حيث يتعرض لتحديات وأزمات مختلفة بسبب سكنه مع امرأة متسلطة تدعى شفاعات، التي تحاول استمالته وتؤثر سلبًا على دراسته وصحته،تتوالى الأحداث في قالب درامي مشوق، مما يعكس معاناة الشباب في مواجهة التحديات الاجتماعية.

طاقم العمل وبطل المسلسل

يتضمن طاقم العمل مجموعة من الفنانين المتميزين، منهم غادة عبد الرازق، محمود حافظ، يوسف عمر، جوري بكر، محمد محمود، وداليا شوقي،يمثل كل منهم دورًا محوريًا في تطور الأحداث وتعزيز الرسائل الاجتماعية التي يسعى المسلسل لإبرازها،كما طرحت الشركة المنتجة أغنية دعائية تحت عنوان “يا عيني على الشرف”، والتي غناها المطرب الشعبي محمود الليثي، حيث تحمل الكلمات معاني عميقة تعكس روح العمل الدرامي.

من خلال الأحداث والشخصيات الغنية، يظهر مسلسل “شباب امرأة” كعمل يستحق المتابعة خلال الشهر المبارك، حيث يعكس التحديات والإشكاليات الحياتية بطريقة درامية مشوقة،إن توجه المسلسل نحو عرض الواقع يتسق مع تطلعات الجمهور نحو الفهم الأعمق للقضايا الاجتماعية والإنسانية،يعد الجمهور بالمزيد من الإثارة والمشاعر، جاذبًا أنظار المتابعين بشغف لانتظار كل حلقة جديدة.