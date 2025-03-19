منتخب الشباب يواجه قطر في مباراة ودية بالدوحة اليوم استعدادًا لأمم إفريقيا

الرياض - أميرة القحطاني - يعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 من الفرق الواعدة على الساحة الكروية، حيث يترأسه المدرب أسامه نبيه ويواجه في مباراة اليوم المنتخب القطري في المعسكر التدريبي الذي يقام في مدينة الدوحة خلال الفترة من 19 حتى 26 من الشهر الجاري،يتطلع منتخب مصر للشباب إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة الودية، والتي تعتبر فرصة لاختبار اللاعبين قبل الانطلاق نحو البطولات الدولية الكبرى.

ترتيب المباريات في البطولة الودية

تبدأ أولى مباريات منتخب الشباب المصري بملاقاة المنتخب القطري اليوم، ويمتد برنامج المباريات ليشمل مواجهة الفريق الكرواتي في 22 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم مشواره بمباراة مع نظيره الإماراتي في 25،من المقرر أن يعود منتخب مصر إلى القاهرة في اليوم التالي، مع التركيز على استغلال هذه الفرصة لتعزيز مستويات اللاعبين وتحسين الأداء الجماعي.

أهمية البطولة كمرحلة إعداد

تعتبر هذه البطولة الودية بمثابة خطوة هامة في استعدادات منتخب الفراعنة للشباب لخوض نهائيات بطولة إفريقيا تحت 20 عامًا، المقررة في كوت ديفوار بين 26 أبريل و18 مايو،ومن خلال هذه المنافسات، سيتسنى للاعبين الشبان إثبات مهاراتهم وتقديم أفضل ما لديهم للمدرب، مما يعزز فرصهم في التنافس على المراكز الأربعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشيلي، والمقرر إقامتها من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

قائمة منتخب مصر للشباب

تتضمن قائمة منتخب مصر للشباب مجموعة من الأسماء المتميزة، موزعة بين حراسة المرمى، الدفاع، خط الوسط، والهجوم،في حراسة المرمى، تضم القائمة عبد المنعم تامر (زد إف سي)، أحمد وهب (المصري البورسعيدي)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)،في الدفاع، يظهر يوسف عبد الحفيظ، أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، ومجموعة من لاعبي الأندية الأخرى مثل الأهلي وإنبي.

اللاعبون في خط الوسط والهجوم

يضم خط الوسط مجموعة من اللاعبين المميزين مثل المصري محمد السيد (الزمالك) وسوني شاربلس (بولتون الإنجليزي)، بالإضافة إلى عمرو عبد المجيد (هامبورج الألماني) وعمرو خالد بيبو (آراو السويسري)،يمثل هؤلاء اللاعبون محور القوة في الفريق، بينما يتطلع الجهاز الفني لتوظيف مهاراتهم في المباريات لتحقيق الأهداف المرجوة.

في ختام التجهيزات، يأمل منتخب الشباب في تقديم أداء قوي يصب في صالح الفريق، ويعزز فرص اللاعبين للظهور في الساحة الدولية،إن المشاركة في هذه البطولة تبرز أهمية بناء فريق يتسم بالتجانس والانسجام، مما يعزز آمال الجماهير في تحقيق الإنجازات المستقبلية للكرة المصرية في المحافل القارية والدولية.