موعد مباراة العراق ضد الكويت في تصفيات كأس العالم 2026: القنوات الناقلة والمعلقون المنتظرون!

الرياض - أميرة القحطاني - تحتضن مدينة البصرة في العراق مباراة كروية مثيرة تجمع بين المنتخب العراقي ونظيره الكويتي، في إطار تصفيات كأس العالم 2026،يتمتع المنتخب العراقي بميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل للنهائيات العالمية المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك،يتطلع المدرب الإسباني خيسوس كاساس إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لديه لضمان الفوز في هذه المباراة المهمة.

تحديات المنتخب العراقي في التصفيات

برغم قوة المنتخب العراقي المعروف بأسود الرافدين، إلا أن المباراة تأتي مع تحديات عدة،تاريخ المواجهات بين العراق والكويت يُظهر تكافؤاً في القوة والقدرات، مما يجعل فرص تحقيق الفوز غير محسومة،يعرف المنتخب الكويتي بأسلوب لعبه القتالي، مما يستدعي من المدرب كاساس خطة استثنائية للتميز،يعتمد كاساس على عناصر بارزة في تشكيلته مثل لوكاس شليمون وعلي كاظم، والذين يتمتعون بموهبة كبيرة وخبرة في المنافسات القارية.

المنتخب الكويتي وتحت قيادة بيتزي

في المقابل، يتولى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مهمة تدريب المنتخب الكويتي، ورغم النتائج المتباينة الأخيرة، فإنه يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على التأثير في مجرى المباراة،يعتبر الثنائي المعز علي وأكرم عفيف من أبرز الأسماء القادرة على إحداث الفارق، خاصةً في الخط الهجومي،يسعى بيتزي إلى بناء استراتيجية قوية لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، والتي قد تكون نقطة انطلاق نحو تحسين النتائج المستقبلية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة،ستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، بالتعليق المميز للمعلق عصام الشوالي، حيث تعد هذه القناة هي المالك الحصري لحقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم،ترقب الجماهير الرياضية هذه المباراة بفارغ الصبر، لما تحمله من اهتمام وتهيؤات بطولية.

في نهاية المطاف، تعتبر مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 حدثًا رياضيًا بارزًا يتطلب استعداداً كبيراً من كلا الفريقين،فبينما يسعى المنتخب العراقي لاستغلال ميزة الأرض والجمهور، يسعى المنتخب الكويتي لتجاوز عقبة المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية،ستستقطب هذه المباراة اهتمام الجماهير، وتعتبر فرصة للنجوم للتألق وإثبات جدارتهم في مسار التأهل،