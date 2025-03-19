فاروق يأخذ ابنه لتقديم بلاغ وطلب الطلاق من هند.. تعرف على تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري!

الرياض - أميرة القحطاني - يتناول مسلسل “حسبة عمري” مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المعاصرة والتي تعكس الواقع المعاش للكثير من الأسر العربية، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وحياتها الزوجية،الحلقة الرابعة من هذا المسلسل تقدم لمحات من الصراعات الأسرية والعواطف البشرية، حيث تُعرض قصة هند وابنها حسن وتفاعلاتهم مع الأحداث اليومية،يناقش المسلسل، بشكل متسلسل، تلك التوترات من خلال العلاقات العائلية والتغيرات التي تطرأ على الشخصية، مما يتيح فرصة استكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية للتحديات التي تواجهها النساء في المجتمع.

سياق الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري

بدأت الحلقة الرابعة بمشهد يمثل قوة العلاقات الأسرية، حيث قامت هند بمعاتبة ابنها حسن بسبب عدم مشاركته لمشاعره وأسراره،هذه العلاقة المعقدة جعلت من هند عرضة للقلق والغضب عندما اكتشفت إصابة وجه ابنها،كان حسن قد تعرض لعملية سرقة، مما زاد من توتر لا يحمد عقباه، حيث كانت فترة غيابه عن المنزل قد تركت والدته في حالة من القلق،ومع ذلك، أوضح حسن أن الإصابات ليست بسبب السرقة، بل كانت نتيجة سقطة في حمام السباحة، وهو ما أضاف بُعدًا جديدًا للحادثة مع الحفاظ على الروابط الأسرية.

تطور الأحداث من الإهانات إلى الصداقة

تعقدت الأمور عندما قرر فاروق، والد حسن، الذهاب معه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالسرقة، لكن هند شعرت بالحاجة للذهاب معهم،تباينت ردود الأفعال بين رغبة هند في المشاركة وحرص فاروق على إبقائها في المنزل،في تلك الأثناء، أظهر المسلسل تطورات جديدة في العلاقات، حيث قدم الفنان تامر عبد المنعم المحامي منتصر شاهين، مما أضاف بعدًا قانونيًا لقضية نسرين التي تطرقت إليها السلسلة من حيث حق الشراكة في الأسهم.

التوترات العائلية انقسام وعتاب

سجلت الحلقة أيضًا مشهد عتاب بين حسن ووالده فاروق، حيث ناقش الابن خطوة والدته في مغادرة المنزل، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت والده لهذه التصرفات،تبلور الحوار، مما أظهر التوترات بين جيلين مختلفين في التفكير والقرارات،عندما سأل فاروق ابنه عما إذا كان التغييرات التي قام بها في المنزل جيدة، كانت إجابة حسن بمثابة صدمة، مما يعكس حالة شعورية مضطربة بين الشخصيات.

الحديث مع الأصدقاء والتوجيه العاطفي

نقلت هند مشكلاتها إلى قريبتها رجاء الموجودة في دار مسنين، حيث تلقت نصائح تدعوها إلى التفكير بما تريده حقًا،هذا التحول في الحوار نقل المسلسل من دائرة الأسرة إلى أكثر التفاعلات الإنسانية والرغبات الشخصية التي تعكس تحديات الحياة اليومية،كما تم تناول الحوار بين فاروق وصديقه الجندي حول تربية الأبناء وصداماتهم السلوكية، مما يدل على تفاعل الآباء في التغلب على مشاكل الأبناء في ظل ظروف جديدة.

العودة إلى المنزل مفاجآت وصدمات

ما أن قررت هند العودة لمنزلها، تفاجأت بتغييرات غير متوقعة أدخلها فاروق في المنزل، حيث استبدل الكالون وغير ترتيب الأثاث،تجسد هذا الأمر تحولًا في العلاقات بين الزوجين، مما أدى إلى صدمة هند الشهيرة عندما وجدت ملابسها في أكياس قمامة،وتوجت المشاهد بوقوف هند أمام حقيقة جديدة وهي طلب فاروق الصداقة من نهلة، مما ألقى الضوء على العلاقات الموازية في حياتهما، ليؤكد على نهاية العلاقة التي بينهم.

الخاتمة رسالة اجتماعية حول حقوق المرأة

في نهاية الحلقة، تم التركيز على أهمية التوعية حول حقوق المرأة في المجتمع وكيف يمكن للمسلسل أن يعكس تفصيلات الحياة الأسرية والمعيشية بشكل واقعي وموضوعي،الطريقة التي تمت بها معالجة القضايا بين الشخصيات قدمت فرصة للمشاهدين للتأمل في العلاقات الإنسانية والحقوق التي قد يجرد البعض منها نتيجة لأفعال شخصية،يبرز مسلسل “حسبة عمري” قضايا متعددة وكيفية تأثير الأحداث الاجتماعية على الأفراد، مشددا على ضرورة المناقشة وتعزيز فكر المواجهة لتحقيق العدالة.

قنوات عرض مسلسل «حسبة عمري»

– يُعرض مسلسل حسبة عمري على قناة DMC

– يُعرض مسلسل حسبة عمري على قناة النهار

– يُعرض مسلسل حسبة عمري على منصة WATCH IT

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعده، بالإضافة إلى قضايا قانونية تتعلق بحقوق المرأة، كما يناقش قانون الحسبة وتأثيره على حياة المرأة بعد الطلاق، ما يجعله عملًا يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لقضايا المرأة.

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.