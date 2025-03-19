توقعات الطقس لليوم: ماذا تقول الأرصاد حول حالة الجو الأربعاء 19 مارس 2025؟

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد حالة الطقس في مصر تغيرات جوهرية تتزامن مع دخول فصل الربيع، حيث تسجل هيئة الأرصاد الجوية تباينًا واضحًا في درجات الحرارة،في بيانها الصادر، توقعت الهيئة أن تعود الأجواء الشتوية اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، الموافق 19 رمضان، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يجعل هذه الظاهرة تسترعي اهتمام المواطنين، وخاصةً في ظل تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية في الأيام السابقة.

توقعات حالة الطقس اليوم

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بعد فترة من موجة الحر الشديدة، تشير التنبؤات إلى انكسار هذه الموجة نتيجة لتغير مصدر الكتلة الهوائية القادمة، حيث أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبياً،هذا التغيير سيؤثر على معظم المناطق الشمالية والوجه القبلي، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، خاصةً خلال ساعات الليل،يُعتبر هذا الانخفاض مظهرًا إيجابيًا للعديد من السكان الذين يعانون من آثار الموجات الحارة.

تأثير التغيرات الجوية

كما أشارت التوقعات إلى بعض الظواهر الجوية المرافقة، مثل نشاط الرياح ووجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، نتيجة ل سرعة الرياح،يُتوقع أيضًا هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث من الممكن أن تكون هذه الأمطار خفيفة وقد تتراوح Intensely بين المتوسطة والخفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

تُشير النماذج العددية إلى درجات حرارة متفاوتة في مختلف مناطق الجمهورية،في القاهرة الكبرى، يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية والصغرى إلى 12 درجة،بينما تسجل السواحل الشمالية ارتفاعًا يصل إلى 20 درجة مئوية كعظمى و12 درجة كصغرى،في شمال الصعيد، حرارة العظمى تصل إلى 26 درجة، بينما في جنوب الصعيد قد تصل إلى 35 درجة كحدٍ أقصى.

ظواهر جوية قادمة

بخصوص الملاحة البحرية، يُحذر من خروج المواطنين للصيد أو الانشطة البحرية، حيث سترتفع الأمواج لتتراوح بين 3 إلى 4.3 أمتار مما يستدعي توخي الحذر،هذه الظروف الجوية قد تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية وتدعو الناس للاحتياط.

ختامًا، يمكن القول إن الطقس في مصر يمر بتغيرات ملحوظة تتطلب من المواطنين متابعة مستمرة للتنبؤات الجوية والقيام بالتدابير المناسبة تبعًا لتقلبات الطقس،تساعد هذه المعلومات في توعية الناس وتجنب أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الظروف الجوية،تأمل هيئة الأرصاد أن تقدم مزيدًا من التفاصيل والمتابعة خلال الأيام القادمة لضمان سلامة الجمهور.