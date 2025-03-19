استعدوا: موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مدن مصر – العد التنازلي انطلق!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر هو مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك،تتعدد الطقوس والاحتفالات التي يتبعها المسلمون في هذه المناسبة، ويعتبر موعد صلاة عيد الفطر من الأمور التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث يسعى الجميع للحفاظ على تقاليدهم وأداء الشعائر في الوقت المناسب،يسرنا في هذا البحث أن نستعرض موعد صلاة عيد الفطر لعام 2025 في مختلف محافظات مصر، متمنين أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالفرح والمودة.
موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات
يعقد المسلمون في مدن ومحافظات مصريون صلاة عيد الفطر 2025 في أوقات محددة، تختلف من محافظة إلى أخرى،في هذا السياق، سنستعرض توقيت صلاة عيد الفطر في مجموعة من المدن المصرية
- القاهرة 613 صباحًا
- الجيزة 612 صباحًا
- الإسكندرية 616 صباحًا
- بورسعيد 607 صباحًا
- السويس 607 صباحًا
- العريش 601 صباحًا
- الطور 603 صباحًا
- سانت كاترين 601 صباحًا
- طابا 557 صباحًا
- شرم الشيخ 600 صباحًا
- دمنهور 614 صباحًا
- طنطا 612 صباحًا
- المناصورة 611 صباحًا
- الزقازيق 610 صباحًا
- بنها 612 صباحًا
- شبين الكوم 613 صباحًا
- كفر الشيخ 613 صباحًا
- الفيوم 614 صباحًا
- بني سويف 613 صباحًا
- المنيا 614 صباحًا
- أسيوط 613 صباحًا
- سوهاج 611 صباحًا
- قنا 607 صباحًا
- أسوان 607 صباحًا
- أبو سمبل 613 صباحًا
- مرسى مطروح 627 صباحًا
- الغردقة 603 صباحًا
- الخارجة 617 صباحًا
- الإسماعيلية 607 صباحًا
- دمياط 609 صباحًا
- السلوم 635 صباحًا
- نويبع 559 صباحًا
- حلايب 553 صباحًا
- شلاتين 557 صباحًا
موعد عيد الفطر المبارك
من المقرر أن يوافق عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، وسيستقبل المسلمون العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يستمر الاحتفال لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 1 إبريل،يُتوقع إعلان موعد العيد رسميًا في ليلة الجمعة 29 رمضان، بعد رؤية هلال شهر شوال، وهو ما يعد تقليدًا في مختلف الدول الإسلامية.
تعد صلاة عيد الفطر واجبًا على المسلمين، وتعتبر فرصة لم الشمل والتواصل بين الأسر والأحبة،في هذا العيد، يقوم المسلمون بإخراج زكاة الفطر، وتبادل التهاني والتبريكات، مما يعكس روح التعاون والمحبة بينهم،في خاتمة هذا البحث، ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يمنح الجميع أوقاتًا ممتلئة بالفرح والتقرب إلى الله.
كانت هذه تفاصيل خبر استعدوا: موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مدن مصر – العد التنازلي انطلق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.