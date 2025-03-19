استعدوا: موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مدن مصر – العد التنازلي انطلق!

الرياض - أميرة القحطاني - عيد الفطر هو مناسبة دينية يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك،تتعدد الطقوس والاحتفالات التي يتبعها المسلمون في هذه المناسبة، ويعتبر موعد صلاة عيد الفطر من الأمور التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث يسعى الجميع للحفاظ على تقاليدهم وأداء الشعائر في الوقت المناسب،يسرنا في هذا البحث أن نستعرض موعد صلاة عيد الفطر لعام 2025 في مختلف محافظات مصر، متمنين أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالفرح والمودة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

يعقد المسلمون في مدن ومحافظات مصريون صلاة عيد الفطر 2025 في أوقات محددة، تختلف من محافظة إلى أخرى،في هذا السياق، سنستعرض توقيت صلاة عيد الفطر في مجموعة من المدن المصرية

القاهرة 613 صباحًا

الجيزة 612 صباحًا

الإسكندرية 616 صباحًا

بورسعيد 607 صباحًا

السويس 607 صباحًا

العريش 601 صباحًا

الطور 603 صباحًا

سانت كاترين 601 صباحًا

طابا 557 صباحًا

شرم الشيخ 600 صباحًا

دمنهور 614 صباحًا

طنطا 612 صباحًا

المناصورة 611 صباحًا

الزقازيق 610 صباحًا

بنها 612 صباحًا

شبين الكوم 613 صباحًا

كفر الشيخ 613 صباحًا

الفيوم 614 صباحًا

بني سويف 613 صباحًا

المنيا 614 صباحًا

أسيوط 613 صباحًا

سوهاج 611 صباحًا

قنا 607 صباحًا

أسوان 607 صباحًا

أبو سمبل 613 صباحًا

مرسى مطروح 627 صباحًا

الغردقة 603 صباحًا

الخارجة 617 صباحًا

الإسماعيلية 607 صباحًا

دمياط 609 صباحًا

السلوم 635 صباحًا

نويبع 559 صباحًا

حلايب 553 صباحًا

شلاتين 557 صباحًا

موعد عيد الفطر المبارك

من المقرر أن يوافق عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، وسيستقبل المسلمون العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يستمر الاحتفال لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 1 إبريل،يُتوقع إعلان موعد العيد رسميًا في ليلة الجمعة 29 رمضان، بعد رؤية هلال شهر شوال، وهو ما يعد تقليدًا في مختلف الدول الإسلامية.

تعد صلاة عيد الفطر واجبًا على المسلمين، وتعتبر فرصة لم الشمل والتواصل بين الأسر والأحبة،في هذا العيد، يقوم المسلمون بإخراج زكاة الفطر، وتبادل التهاني والتبريكات، مما يعكس روح التعاون والمحبة بينهم،في خاتمة هذا البحث، ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يمنح الجميع أوقاتًا ممتلئة بالفرح والتقرب إلى الله.