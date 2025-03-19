مغامرات مسلسل الغاوي الحلقة 4: مواعيد العرض والقنوات الناقلة التي لا تفوتك!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل الغاوي أحد الأعمال الدرامية البارزة في رمضان 2025، حيث يجسد قصة مثيرة تلامس قضايا اجتماعية مهمة،تعرض الحلقة الرابعة من المسلسل، الذي يتولى بطولته الفنان أحمد مكي، اليوم عبر قناة ON ومنصة يانجو بلاي،يأتي هذا العرض ضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الرمضانية التي تلبي تطلعات الجمهور،سنستعرض في هذا المقال تفاصيل الحلقة الرابعة، بما في ذلك توقيت العرض وتحليل مختصر حول القصة والشخصيات الرئيسية التي تحتوي عليها.

مسلسل الغاوي الحلقة 4

الحلقة الرابعة من مسلسل الغاوي تجسد تطورات جديدة في الأحداث، حيث يمكن للمتابعين الاستمتاع بكافة التفاصيل المتاحة حول هذه الحلقة المثيرة،تقدم «الأسبوع» تغطية شاملة لكل ما يتعلق بالحلقة الرابعة من المسلسل، مما يسهل على الزوار معرفة التفاصيل بوضوح وسرعة.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 715 مساءً،تليها إعادة الحلقة في الساعة 1130 صباحاً،كما يمكن لمشاهدي المسلسل متابعة الحلقة عبر منصة يانجو بلاي الرقمية في تمام الساعة 6 مساءً،هذا التوزيع في أوقات العرض يسهل على المتابعين الاستمتاع بالمسلسل في الأوقات المناسبة لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، وهو شاب نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة،بعد سنوات من الانغماس في الحياة الجريمة، يسعى شمس للابتعاد عن ماضيه الإجرامي وبدء حياة جديدة،ولكنه يواجه تحديات كبيرة، تتجلى مع ظهور خصومه السابقين الذين يحاولون سحبه مرة أخرى إلى عالم الجريمة، مما يعكس صراع الإنسان مع قسوة الظروف.

أبطال مسلسل الغاوي

يتألق في بطولة مسلسل الغاوي مجموعة من النجوم البارزين، من بينهم الفنان أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة مثل ولاء الشريف وكرم جابر،المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ويجمع بين عناصر الدراما والتشويق في قالب درامي متكامل.

بناءً على ما سبق، يتضح أن مسلسل الغاوي يكسب شهرة واسعة ويحقق تفاعلاً كبيرًا مع جمهوره خلال رمضان 2025،يظل المسلسل محط أنظار المشاهدين بشخصياته المعقدة وأحداثه المشوقة، مما يجعله واحدًا من أبرز أعمال الدراما هذا العام،تابعوا حلقات المسلسل للحصول على المزيد من المفاجآت والتطورات المثيرة في قصة شمس العدوي وأصدقائه وأعدائه.