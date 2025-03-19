التشكيل المرتقب للزمالك لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر: من سيكون النجم في الملعب؟

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل دوري المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر خطوة هامة في مسيرة العديد من الأندية لتحقيق أهدافها وتحسين أدائها في مختلف البطولات،في هذا السياق، يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الجونة في لقاء مفعم بالإثارة والمنافسة، حيث يُعتبر هذا اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق ومدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو،يأتي اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، طامحًا في تقديم أداء يليق بتاريخ النادي وجمهوره.

تشكيل فريق الزمالك

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه بيسيرو على تشكيل يضم محمد صبحى كحارس مرمى،فيما يُؤلف خط الدفاع من عمر جابر، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، وأحمد حسام،في حين يتكون خط الوسط من محمود جهاد، ناصر ماهر، وسيف جعفر،أما في خط الهجوم، فمن المرجح أن يشارك كل من مصطفى شلبى، محمد عاطف، إلى جانب ناصر منسى أو حسام أشرف، مما يعكس استراتيجية هجومية قوية تهدف إلى معانقة الانتصارات.

نظام البطولة

يجري تنظيم البطولة على مرحلتين، حيث تعتمد المرحلة الأولى على نظام المجموعات،هذا النظام يوفر فرصًا لجميع الفرق لتقديم أداء قوي واستعراض مهاراتهم قبل الانتقال إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، التي تبدأ من دور ربع النهائي،من المقرر أن تختتم المسابقة بشكل رسمي في 14 يونيو 2025، بعدما نشهد مباريات حماسية وولادة نجوم جدد في عالم كرة القدم المصرية.

طموحات الزمالك تحت قيادة بيسيرو

يُعتبر جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك أحد العناصر الأساسية في مشروع تطوير الفريق،يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الجونة لمواصلة سلسلة الانتصارات بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام سموحة في ربع نهائي كأس مصر، حيث حقق الزمالك الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين،الأداء الجيد أمام مودرن سبورت سابقًا يعزز من ثقة اللاعبين ويُعطي دفعة معنوية لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

ختامًا، يُعَد هذا اللقاء بمثابة فرصة ذهبية لفريق الزمالك للتأكيد على جدارته في المنافسات المحلية،من المهم أن يظهر الفريق بمظهر قوي وأن يحقق نتيجة إيجابية تبدأ مسارهم نحو الأدوار المقبلة في البطولة،بينما يأمل الجماهير في تقديم عرض مشرف يعكس طموحاتهم وعزيمتهم على المنافسة للفوز بالبطولة،تبقى الأنظار مسلطة على هذا اللقاء، ليكون أحد المعالم البارزة في مسيرة الزمالك هذا الموسم.