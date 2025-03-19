أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. كرتونة البيض تسجل 155 جنيهًا! تعرف على آخر المستجدات في بورصة الدواجن

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الدواجن من المواضيع الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لدورها المهم في المائدة المصرية،هذا البحث يلقي الضوء على أسعار الفراخ البيضاء وأنواع الدواجن الأخرى في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في الأسعار،سيتم تناول الأسعار المعروضة في بورصة الدواجن بتاريخ 19 مارس 2025، حيث شهدت السوق استقرارًا نسبيًا، مما يعكس الوضع الاقتصادي والديمغرافي للموسم الحالي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

في واقع الأمر، بلغت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم نحو 96 جنيهًا للكيلو، حيث تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 96 و108 جنيهات، حسب المنطقة الجغرافية،هذا الثبات في الأسعار يعكس استقرارًا في العرض والطلب، الأمر الذي قد يكون مؤشراً إيجابياً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار الفراخ الأخرى

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فقد سجل سعرها في البورصة 119 جنيهًا، بينما يتراوح سعرها للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا،وأسعار دواجن الساسو في بورصة الدواجن بلغت 93 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك بسعر 103 جنيهات،هذه الأرقام تشير إلى اختلاف أسعار الأنواع المختلفة من الدواجن، والتي قد تعود لأسباب تتعلق بالسلالة وطريقة التربية.

أسعار الرومي في السوق

تجدر الإشارة إلى أسعار الرومي، حيث سجل سعر الكيلو من الرومي الأبيض بين 114 و115 جنيهًا، بينما تراوح سعر الرومي الأسمر بين 134 و135 جنيهًا،تشكل هذه الأسعار جزءًا من الاختيارات المتاحة للمستهلكين، وتمد السوق بتنوع يتيح لهم خيارات متعددة بما يتماشى مع ميزانياتهم.

أسعار الكتاكيت

أما بالنسبة لأسعار الكتكوت الأبيض في الشركات، فقد تراوحت بين 49 و56.5 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت في القطعان ما بين 38 و38.5 جنيهًا،كذلك، فإن أسعار الكتكوت الساسو والساسو بيور تتراوح بين 13 و14 جنيهًا،أما الكتكوت البلدي الحر، فقد سجل أسعارًا تتراوح بين 6.5 و7 جنيهات، مما يعكس الفروق الكبيرة بين السلالات المختلفة.

أسعار البيض اليوم في مصر

لا يمكن إغفال أهمية البيض في الأسواق، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و165 جنيهًا، بينما جاءت كرتونة البيض الأبيض بسعر يتراوح بين 155 و160 جنيهًا،أما البيض البلدي، فسجل سعره ما بين 160 و165 جنيهًا، مما يؤكد مدى قوة الطلب على هذا المنتج في السوق المصرية.

بشكل عام، تعكس أسعار الدواجن والبيض حالة السوق والمستهلكين وتوضح التغيرات الواضحة في كل من العرض والطلب،يعتبر المتابعة الدورية لهذه الأسعار أمرًا حيويًا، إذ يسهم في فهم الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهذا القطاع،يتوقع أن يظل الوضع مستقرًا أو يتطلب مراقبة دقيقة في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب المواسم المختلفة التي قد تؤثر على الأسعار.