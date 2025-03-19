دعاء ليلة القدر: استجابة الدعاء في هذه الليلة المباركة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر ليلة القدر من أعظم ليالي شهر رمضان، حيث يتزايد اهتمام المسلمين بالبحث عن الأدعية المشروعة والمستحبة في هذه الليلة المباركة،وقد ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في ليلة القدر، يعتبر من أحب الأعمال إلى الله،منصب الدعاء يمثل وسيلة للتقرب إلى الله، وباستخدام الدعاء المناسب، يمكن للمسلم أن يسعى لنيل شفاعة الله ومغفرته في هذه الأمسية المميزة.

يستعرض هذا المقال مجموعة من الأدعية المستجابة التي يُمكن ترديدها في ليلة القدر،يعتبر الدعاء وسيلة لطلب الرحمة والمغفرة، وهو جزء لا يتجزأ من العبادة في الإسلام،في سياق توفير المعرفة والتوجيه للزوار، يقدم موقع “الأسبوع” مجموعة من الأدعية التي تعزز من قيمة هذه الليلة وفضلها على العبادة والتقرب إلى الله.

أهمية دعاء ليلة القدر

تعتبر ليلة القدر بمثابة مناسبة خاصة للمسلمين، إذ تتحدث النصوص الدينية عن كونها خير من ألف شهر،ويجب على المسلم أن يكون حريصاً على استغلال هذه اللحظات الثمينة في الدعاء والتضرع إلى الله،إن دعاء ليلة القدر له دور كبير في تقوية الإيمان واستدرار الرحمة، وهذا ما يُشجع المسلم على تكرار الأدعية المختلفة في تلك الليلة.

أدعية مستجابة في ليلة القدر

من الأدعية المستحب ترديدها في ليلة القدر ما يلي

– اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

– اللهم اهدنا في هذه الليلة إلى صراطك المستقيم، ونجنا من النار، واجعلنا من عتقائك من النار، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب.

– اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ.

– اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ.

– اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحين.

أثر الدعاء في حياة المسلم

إن الدعاء في ليلة القدر لا يقتصر فقط على طلب الحاجات، بل يمثل وسيلة لإعادة ترتيب الأولويات الروحية والاجتماعية،يُساعد الدعاء في تعزيز الإيمان، وفي تحقيق السكينة النفسية، إذ يشعر المؤمن بحضور الله في حياته،كما أن الاستجابة للدعاء في هذه الليلة تُشعر العبد بقربه من الله، مما يُعزز الروابط بينه وبين خالقه.

ختاماً، قيمة دعاء ليلة القدر

إن دعاء ليلة القدر هو تجسيد لعلاقة المؤمن مع الله، ووسيلة للتعبير عن الخشوع والتفاني في العبادة،مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، على المسلم أن يستحضر نية خالصة ويُحسن استغلال هذه اللحظات للإكثار من الدعاء والاستغفار،اللهم اجعلنا من الذين يُستجاب دعاؤهم، واغفر لنا وارحمنا في هذه الليلة المباركة.