نيكول سابا تثير الجدل باتهامها لخالد سليم بحب ياسمين عبد العزيز.. ماذا حدث في الحلقة 18 من “مسلسل وتقابل حبيب”؟

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، حيث أبدعت العديد من المسلسلات في تقديم قصص درامية تشويقية تجذب المشاهدين،من بين هذه الأعمال، يأتي مسلسل “وتقابل حبيب” الذي انطلقت حلقاته في رمضان 2025، بحضور مجموعة من نجوم الفن المصري،يركز المسلسل على قصص الخيانة والصراعات العائلية، مما يجعله محط اهتمام معظم الجماهير،في هذا البحث، سوف نستعرض أحداث الحلقة 18 من المسلسل، ونتناول أبطاله، القنوات الناقلة، وأوقات العرض، لنقدم لمحة شاملة تحلل المضمون الدرامي وتأثيره.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث الحلقة الثامنة عشر حول مشهد صراعي مثير بين رقية العسكري، التي تؤدي دورها نيكول سابا، وزوجها يوسف أبو العزم، الذي يجسده خالد سليم،حيث يظهر يوسف أمام استراحة طليقته ليل، التي تؤديها الفنانة ياسمين عبد العزيز، مما يثير غضب رقية،تهدد رقية ليل، وتخشى من عودة زوجها إلى طليقته، مما يخلق حالة من التوتر والصراع بين الشخصيات،وتتصاعد الأحداث بعد أن تتجلى خيانة يوسف من خلال كذب أدت به إلى تواجده في مكان غير مناسب.

خطة رقية للسيطرة على الموقف

في إطار زعزعة الثقة، تدّعي رقية أنها سافرت إلى روما لإجراء فحوصات طبية، حيث تفتعل هذه الرواية لتبرير غيابها عن يوسف،هذه الكذبة تكشف عن تفاصيل عميقة في العلاقات الإنسانية، وكيف تتلاعب الشخصيات للحصول على ما تريد،يتضح أن هذه التطورات تحمل معاني درامية قوية تعكس صراعات داخل النفس البشرية، والبحث الدائم عن الأمان العاطفي رغم الخيبات.

القنوات الناقلة ومواعيد العرض

يتم عرض مسلسل “وتقابل حبيب” عبر عدة قنوات، ويستطيع الجمهور متابعة أحداثه عبر قناة DMC وقناة DMC دراما، بالإضافة إلى منصات رقمية مثل “watch it” و”شاهد”،عرض الحلقة يتم في تمام الساعة 830 مساءً، مع إعادة في الساعة 245 صباحًا، و130 ظهرًا، مما يعكس حرص القنوات على تسهيل وصول الجمهور إلى محتوى المسلسل.

الفنانين المشاركين في العمل

يضم المسلسل كوكبة من نجوم الفن، بما في ذلك ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، مما يضمن تنوع الأداء الدرامي،العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، مما يعكس الجهود المتكاملة التي تم استثمارها في تقديم عمل متميز يجذب شريحة واسعة من المشاهدين.

في الختام، يعتبر مسلسل “وتقابل حبيب” إضافة جديدة إلى خزائن الدراما المصرية، حيث يقدم مزيجًا من الإثارة والتشويق يتناسب مع تطلعات الجمهور في رمضان،الأحداث المتنوعة والشخصيات المعقدة تجذب الانتباه، مما يضمن بقاء المسلسل في دائرة الضوء،ومع تطورات الأحداث، تتبقى الإثارة والتشويق حاضرة حتى الحلقة الأخيرة، مما يعكس نجاح العمل في جذب قاعدة جماهيرية واسعة،تبقى الأنظار متعلقة بالمزيد من الأحداث التي يحملها المسلسل خلال حلقاته القادمة.