اكتشف موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025: كيف تعرف علامات ليلة القدر؟

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل شهر رمضان فرصةً عظيمةً للمسلمين لتحقيق التوازن الروحي والعبادة، حيث يُعتبر أواخر الشهر من أهم الأوقات،تكتسب الليالي الوترية، في هذا السياق، أهمية خاصة، حيث ينتظرها الكثيرون للتقرب إلى الله والدعاء،يمتلك المسلمون عادات وطقوساً خاصة خلال هذه الليالي التي تحمل الطابع الروحي العميق،يستهدف هذا المقال استعراض مواعيد الليالي الوترية وفضلها بالإضافة إلى بعض الأدعية التي يمكن ترديدها خلالها، ليسهم ذلك في تعزيز الرفض الروحي لدى المسلمين خلال هذا الشهر المبارك.

موعد الليالي الوترية

تُحدد دار الإفتاء المصرية موعد بداية الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث تبدأ أول ليلة من الليالي الوترية من ليلة الـ 21 من شهر رمضان،وهذا يشمل

– الليلة الوترية الأولى عند مغرب يوم الخميس 20 رمضان، حيث ينتهي وقتها مع فجر الجمعة 21 رمضان.

– الليلة الوترية الثانية تبدأ مع مغرب يوم السبت 22 رمضان، وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

– الليلة الوترية الثالثة تمر مع مغرب يوم الاثنين 24 رمضان، وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

– الليلة الوترية الرابعة تحل في مغرب يوم الأربعاء 26 رمضان، وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

– الليلة الوترية الخامسة تكون عند مغرب يوم الجمعة 28 رمضان، وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان.

دعاء الليالي الوترية

تُعد الليالي الوترية من أفضل الأوقات للدعاء، وتوجد العديد من الأدعية التي يمكن للمسلمين الاستفادة منها، مثل

– «اللهمّ إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير».

– «حسبنا الله ونعم الوكيل يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيري طرفة عين».

– «اللهمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

– «اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا».

– «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

موعد ليلة القدر وعلاماتها

تتضمن الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025، أعظم ليلة في العام، وهي ليلة القدر،الكثير من العلماء يعتقدون أنها توافق ليلة 27 رمضان، وتوجد علامات تشير إليها، منها

– طلوع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

– أنها تكون ليلة هادئة ساكنة.

– الانشراح والطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب بعض عباده الصالحين.

في النهاية، تظل الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان فرصة للتعبير عن العبادة والامتنان، والاحتفاء بأفضل الليالي في السنة،يجب على المسلمين استغلال هذه الأوقات العظيمة للدعاء والاستغفار وتطوير أنفسهم روحياً،إن معرفة المواعيد والأدعية المخصصة تعزز من التجربة الروحية وتتيح الفرصة للاستفادة القصوى من الشهر الكريم.