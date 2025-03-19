اللهم اغفر لنا وارحمنا.. دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2025 لتقبل الصيام والقيام

الرياض - أميرة القحطاني - شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث تفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة ويزداد فيه الإقبال على الدعاء،ومع اقتراب اليوم التاسع عشر من رمضان، يحرص المسلمون على استغلال هذه الفرصة العظيمة في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه القبول والمغفرة والرحمة،في هذا المقال، سنستعرض دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2025، بما يحمله من كلمات تتأمل في الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2025

– اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل صيامنا وقيامنا،اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك والناجين من عذابك، اللهم أعنّا على طاعتك في هذا اليوم، وكرّمنا بسعادة الدارين.

– اللهم في اليوم التاسع عشر من رمضان، اجعل القرآن الكريم نورًا لقلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا الخير حيث كان، وارزقنا حسن الخاتمة، واعتق رقابنا من النار، إنك أنت الغفور الرحيم.

– اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا الرضا والقناعة، وتكتب لنا أجر الصيام والقيام، وتكرمنا بجنات النعيم.

– اللهم اجعلنا من الذين استجبت دعاءهم في هذا الشهر الكريم.

– اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مليئًا بالخير والبركة، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة والرزق الحلال، وأعنا فيه على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

– اللهم بارك لي في أيامي واجعلني من عبادك الذين رضيت عنهم، اللهم اغفر لي خطاياي كلها، واعني على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

– يا الله، نسألك في اليوم التاسع عشر من رمضان أن تعيننا على فعل الخيرات، وأن تحبب إلينا الإيمان، وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

أدعية التراويح في اليوم التاسع عشر من رمضان 2025

– اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا،اللهم اجعل التراويح لنا نورًا وهدى، وبارك لنا فيها، واكتب لنا أجرها مضاعفًا.

– يا رب اجعل صلاتي في رمضان سببًا في مغفرتي، واجعلها شفيعة لي يوم القيامة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا.

– اللهم أعني على قيام الليل، واجعل لي في صلاتي لذة وخشوعًا، وارزقني القبول والرضا في عبادتي.

– يا الله، إن كانت هذه آخر تراويح لي، فاجعلها مقبولة، وأعتق بها رقبتي من النار، وارزقني حسن الخاتمة.

نتمنى أن تكون هذه الأدعية مصدرًا للإلهام والتقرب من الله في هذا الشهر الفضيل،فنحن نعيش لحظات رائعة تتميز بالخيرات والأعمال الصالحة،إن الدعاء هو سلاح المؤمن في مواجهة التحديات والصعوبات، لذا ينبغي على المسلم أن يتوجه به إلى الله في كل الأوقات، وخصوصاً في هذه الأيام المباركة،لنحرص جميعاً على التمسك بهذه الفرصة الذهبية التي يوفرها رمضان ونجعل منها فرصة لنيل الرحمة والمغفرة،نسأل الله العلي القدير أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل رمضان شهراً من البركة والخير لنا جميعًا.