أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم: البصل بـ15 جنيها وورق العنب بـ50 جنيها!

الرياض - أميرة القحطاني - في عصر يشهد فيه السوق المحلي تغيرات مستمرة، تزداد حاجة المستهلكين لمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة،يعتبر هذا الأمر محور اهتمام العديد من المواطنين في مصر، حيث يسعى الجميع لمعرفة أسعار هذه المواد الأساسية وتأثيراتها على الميزانيات المنزلية،إذ شهد يوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، وفق تحديثات سوق العبور الرسمية،هذا المقال يسلط الضوء على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، ويقدم معلومات شاملة حول الوضع الحالي.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تقدم بوابة «الأسبوع» للقراء معلومات دقيقة حول أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر،على الرغم من الاستقرار، تختلف الأسعار عبر الأنواع والمحلات، مما يستدعي من المتابعين دائمًا الاطلاع على هذه التغيرات،يساهم ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة عند الشراء.

أسعار الخضروات

تتفاوت أسعار الخضروات بشكل ملحوظ،على سبيل المثال

يتراوح سعر الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيهات.

يتراوح سعر البطاطس بين 4 و8.5 جنيهات.

يتراوح سعر البصل الأبيض بين 4.5 و10.5 جنيهات.

يتراوح سعر البصل الأحمر بين 15 و20 جنيهًا.

يتراوح سعر الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

يتراوح سعر الجزر بين 3 و5 جنيهات.

يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 و18 جنيهًا.

يتراوح سعر ورق العنب بين 50 و100 جنيهًا.

يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و17 جنيهًا.

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 15 و25 جنيهًا.

يتراوح سعر الخيار صوب بين 11 و17 جنيهًا.

يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر الملوخية بين 13 و19 جنيهًا.

يتراوح سعر القلقاس بين 12 و15 جنيهًا.

يتراوح سعر البطاطا بين 3.5 و9.5 جنيهات.

يتراوح سعر الثوم بين 13 و19 جنيهًا.

يتراوح سعر اللفت بين 4 و7 جنيهات.

يتراوح سعر البنجر بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

تختلف أيضًا أسعار الفاكهة بشكل واضح، حيث تشمل

يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 9 و15 جنيهًا.

يتراوح سعر برتقال سكري بين 9 و15 جنيهًا.

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 16 و21 جنيهًا.

يتراوح سعر اليوسفي بين 22 و32 جنيهًا.

يتراوح سعر الليمون البلدي بين 42 و62 جنيهًا.

يتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 50 و100 جنيه.

يتراوح سعر البلح الشامية بين 16 و46 جنيهًا.

يتراوح سعر البلح الإبريمي بين 17 و37 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 14 و20 جنيهًا.

تتطلب متابعة أسعار الخضروات والفاكهة إرادة من الجميع خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة،باتت هذه المعلومات حيوية لكل أسرة لضمان ضبط ميزانياتها،من المهم أن تبقى الأسعار على علم دقيق لدى المستهلك ليتمكن من اتخاذ قرارات مثلى عند الشراء.

في الختام، تظل أسعار الخضروات والفاكهة أحد المؤشرات الهامة للظروف الاقتصادية في مصر،رغم استقرار الأسعار في بعض الأحيان، إلا أن التغيرات المفاجئة قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية،إن متابعة الأسعار وفهم العوامل المؤثرة يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تسوق أكثر وعيًا، مما يسهم في تحسين التجربة الشرائية للجميع.