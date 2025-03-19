الفلتو بسعر مغري 350 جنيهاً: تعرف على أسعار اللحوم ليوم الأربعاء 19 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل قطاع اللحوم أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي، حيث تحتل اللحوم بمختلف أنواعها مكانة بارزة لدى الأسر،إن متابعة أسعار اللحوم تمثل جانبًا حيويًا للمستهلكين، مما يعكس الوضع الاقتصادي ويؤثر على مستوى المعيشة،في هذا البحث، سنستعرض بدقة أسعار اللحوم من نوعيها البلدي والمستوردة، كما سنقوم بتحليل العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة عن مدى استقرار السوق ونمط الاستهلاك.

أسعار اللحوم اليوم

شهدت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستوردة حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025،حيث بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا،وتمثل هذه الأسعار جزءًا من التوجه العام في السوق، الذي ينظم ويراقب من قبل الجهات المختلفة لمواكبة متطلبات المستهلكين.

تفاصيل أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا،وسجل سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا،فيما تراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه،ويتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا،أما عن سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح ما بين 270 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ اللحوم الوطنية

وصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه،كما سجل سعر الموزة نحو 295 جنيهًا،ووصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا،فيما بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا،بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا،كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا،وبلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو،ووصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا،فيما سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو،وبلغ سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو،هذه الأسعار تعكس سياسة الوزارة في تنظيم السوق وتقديم لحوم بأسعار تنافسية للمستهلكين.

ختامًا، تعكس أسعار اللحوم الحالية مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على السوق،ومن المهم للمستهلكين متابعة هذه الأسعار وفهم كيفية تأثيرها على الخيارات الغذائية اليومية،كما أن استقرار الأسعار يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في تعزيز مستوى المعيشة وتعزيز الثقة في أسواق اللحوم،نحن نأمل في أن تستمر جهود تنظيم السوق لضمان تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يتيح للمستهلك الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.