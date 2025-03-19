موعد أذان المغرب اليوم: اكتشف مواقيت الصلاة الأربعاء 19 مارس 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الصلاة من أهم أركان الإسلام، وتلعب دورًا رئيسيًا في حياة المسلمين اليومية،خاصة في شهر رمضان، تتزايد أهمية مراعاة مواقيت الصلاة، حيث يسعى المسلمون إلى أداء صلواتهم في أوقاتها المحددة،في هذا السياق، يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على معرفة مواقيت الصلاة خلال هذا اليوم، والذي يوافق الأربعاء 19 مارس و19 رمضان،في هذا المقال، سنستعرض مواقيت الصلاة للعديد من المدن المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم

تسعى العديد من المواقع لتوفير العملة اللازمة من المعلومات حول مواقيت الصلاة اليوم،معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تهم المسلمين في كافة المجالات، وخصوصًا في أوقات العبادة،يمكن للقراء التعرف على مواقيت الصلاة من خلال الضغط على الروابط المتاحة لمتابعة التفاصيل بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

– موعد صلاة الفجر 435 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1203 مساءً.

– موعد صلاة العصر 330 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 606 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 723 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

– موعد صلاة الفجر 439 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1208 مساءً.

– موعد صلاة العصر 335 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 610 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 728 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

– موعد صلاة الفجر 430 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1159 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 326 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 602 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 719 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

– موعد صلاة الفجر 425 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1151 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 318 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 554 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 709 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

– موعد صلاة الفجر 433 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1157 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 323 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 601 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 713 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

– موعد صلاة الفجر 448 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1219 مساءً.

– موعد صلاة العصر 346 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 622 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 740 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

– موعد صلاة الفجر 425 صباحًا.

– موعد صلاة الظهر 1152 صباحًا.

– موعد صلاة العصر 319 مساءً.

– موعد صلاة المغرب 555 مساءً.

– موعد صلاة العشاء 711 مساءً.

إن معرفة مواقيت الصلاة تعد جزءًا أساسيًا من حياة المسلمين، وخاصة في شهر رمضان،يساهم هذا في تحقيق الغرض من العبادة ويعزز الروحانية لدى الأفراد،إنه من الضروري متابعة هذه الأوقات بدقة، لضمان أداء الصلاة في مواعيدها المحددة،يمكن للجميع الاستفادة من هذه المعلومات في إطار السعي إلى تحسين انضباطهم الروحي والديني.