أذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025: لا تنسَ ترديد هذا الدعاء المستجاب!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر معرفة مواعيد أذان المغرب من الأمور المهمة بالنسبة للعديد من المسلمين، خاصةً في شهر رمضان الذي يحمل طابعًا خاصًا من العبادة والتقرب إلى الله،في هذا السياق، نشير إلى موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء الموافق 19 رمضان، والذي يتزامن مع 19 مارس،يحرص المسلمون على معرفة هذا الموعد ليتسنى لهم الإفطار بعد يوم من الصيام، والعودة للعبادة والختمات القرآنية،لذلك، سنستعرض في هذا البحث مواعيد أذان المغرب في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد أذان المغرب في مختلف المحافظات

تتباين مواعيد أذان المغرب من محافظة لأخرى داخل جمهورية مصر العربية، إذ تحدد هذه المواعيد بناءً على التوقيت المحلي لكل منطقة،وفيما يلي نستعرض مواعيد أذان المغرب اليوم الأربعاء في العديد من المحافظات

– موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة هو الساعة 606 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الجيزة هو الساعة 607 مساءً.

– موعد أذان المغرب في القليوبية هو الساعة 607 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الإسكندرية هو الساعة 610 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الغربية هو الساعة 606 مساءً.

– موعد أذان المغرب في المنصورة هو الساعة 605 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الشرقية هو الساعة 606 مساءً.

– موعد أذان المغرب في أسيوط هو الساعة 606 مساءً.

– موعد أذان المغرب في سوهاج هو الساعة 604 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الإسماعيلية هو الساعة 602 مساءً.

– موعد أذان المغرب في الفيوم هو الساعة 607 مساءً.

– موعد أذان المغرب في شرم الشيخ هو الساعة 554 مساءً.

– موعد أذان المغرب في العلمين هو الساعة 614 مساءً.

– موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى هو الساعة 606 مساءً.

– موعد أذان المغرب في السويس هو الساعة 600 مساءً.

– موعد أذان المغرب في دمياط هو الساعة 601 مساءً.

– موعد أذان المغرب في بورسعيد هو الساعة 601 مساءً.

– موعد أذان المغرب في المنوفية هو الساعة 604 مساءً.

أهمية أذان المغرب في رمضان

يعتبر أذان المغرب بمثابة إشارة انتهاء يوم الصيام وبدء وقت الإفطار، وهو وقت يتجمع فيه العائلة والأصدقاء لتناول الطعام واستعادة النشاطات اليومية،ويعد هذا الوقت أيضًا مناسبة للتقرب إلى الله من خلال الدعاء واستحضار النعم التي يُمنحها الصائمون في هذا الشهر المبارك،إن تحديد هذا الموعد بدقة يعتمد على تحري الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يضيف طابعًا دينيًا وروحيًا خاصًا لأجواء شهر رمضان.

باختصار، يمثل أذان المغرب اليوم منارة للمسلمين في جميع أنحاء البلاد، حيث يكون بمثابة علامة الانطلاق لفترة تجمع العائلة ولعبادة الله،لذلك من المهم للغاية معرفة الموعد بالتحديد، لضمان عدم تفويت هذه اللحظات الطيبة،تجعل هذه المعلومات من السهل على الصائمين تنظيم وقتهم والاستعداد للختمات والتفاعل مع الأنشطة الدينية الأخرى،وعليه، فإن توفير هذه المعلومات بدقة ووضوح يعكس حرصنا على خدمة المجتمع الديني في مصر.