موعد مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل التفاصيل والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر كرة القدم واحدة من أكثر الألعاب شعبيةً على مستوى العالم، حيث تتنوع المنافسات والبطولات التي تُعقد بين الدول والأندية،ومن بين هذه المنافسات، تظهر مباريات دوري الأمم الأوروبية كأحد أبرز الأحداث الرياضية التي تجمع بين كبار المنتخبات الأوروبية، ومن بين هذه المواجهات المترقبة، تأتي مباراة إيطاليا وألمانيا في ذهاب ربع النهائي،هذه المباراة تجمع بين منتخبين لهما تاريخ طويل من المنافسة والنجاح على الساحة الدولية، مما يزيد من اهتمام الجماهير والمحللين الرياضيين.

استعدادات المنتخب الإيطالي لمواجهة ألمانيا

يستعد منتخب إيطاليا بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي للقاء المرتقب ضد ألمانيا، حيث أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في هذه المواجهة،على الرغم من تألق الفريق في الفترة الأخيرة، إلا أن القائمة شهدت غياب الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو بسبب الإصابة،ولتعويض هذا الغياب، تم استدعاء ماتيو روجيري من أتالانتا، الذي سيخوض أول تجربة دولية له،كما تم استدعاء ديستني أودوجي من توتنهام، بينما حصل لاعب خط الوسط تشيزاري كاسادي على فرصة الانضمام إلى الفريق الأول بعد أدائه المتميز في الدوري الإيطالي.

توقعات وتحليلات حول أداء الفريقين

فيما يتعلق بأداء المنتخب الألماني، يدخل هذا الفريق المباراة بتشكيلة قوية من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز،يسعى المدرب الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، مما يسهل المهمة في مباراة الإياب التي ستُقام في دورتموند،قد يكون المنتخب الإيطالي مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلا أن ألمانيا تمتلك خبرة واسعة في مباريات كهذه، مما ينبئ بمنافسة قوية ومثيرة.

التاريخ والمواجهات السابقة بين إيطاليا وألمانيا

تُعتبر مباريات إيطاليا وألمانيا من أبرز النزالات الكروية في تاريخ البطولات الأوروبية، حيث التقى المنتخبان في العديد من المناسبات المهمة،في آخر لقاء جمع بينهما في يونيو 2025، تمكن المنتخب الألماني من تحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2،بينما انتهت مباراة سابقة بين الفريقين بالتعادل 1-1، مما يشير إلى تقارب المستوى بينهما والرغبة المشتركة في تحقيق إنجازات جديدة،

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستُجرى المباراة بين إيطاليا وألمانيا يوم الخميس، 20 مارس 2025، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية،ستقام المباراة على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، حيث من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 945 مساءً بتوقيت القاهرة،لتغطية هذا الحدث الرياضي، ستنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري لدوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 8.

في الختام، يُعد لقاء إيطاليا وألمانيا حدثًا رياضيًا بارزًا، ينتظره عشاق كرة القدم بشغف كبير،تتسم هذه المواجهات بالتنافسية العالية والتاريخ الغني، مما يجعلها محط أنظار الجميع،مع اقتراب موعد المباراة، تترقب الجماهير ما ستسفر عنه هذه المواجهة من نتائج وأداء يليق بتاريخ المنتخبين ودورهما في عالم كرة القدم.