استشاري طبي ينصح الصائمين: القهوة تساهم في تفتيت حصوات الكلى!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر شهر رمضان الفضيل من الأشهر المقدسة التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، حيث يعتبر شهر الصيام والتعبد، ولكن قد يواجه الصائمون العديد من التحديات الصحية أثناء هذا الشهر، من بينها تكوين حصوات الكلى،ومع دخول رمضان في فصل الشتاء، يحدث تغير في نمط استهلاك السوائل، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالحصوات،لذا، فإنه من الضروري تناول كميات كافية من المياه والسوائل لتفادي هذه المشكلة الصحية.

دراسة حديثة حول استهلاك الكافيين وحصوات الكلى

كشف الدكتور رامز رضا، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، عن دراسة حديثة تشير إلى أن استهلاك الكافيين قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى،وذلك نتيجة للأثر الإيجابي للكافيين على عملية الترطيب وتوازن السوائل في الجسم،أوضحت الدراسة أن التأثير الإيجابي للكافيين كان أكثر وضوحًا لدى النساء ذوات البشرة البيضاء.،مما يستدعي النظر في فوائد القهوة كجزء من النظام الغذائي.

نتائج الدراسة وأهم التوصيات

أُجريت الدراسة على عينة من 30,716 شخصًا، حيث سجل الباحثون تراجعًا في خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 5.32% مع استهلاك الكافيين،كما أظهرت النتائج أن العلاقة بين الكافيين وخطر الإصابة كانت ملحوظة فقط لدى الأفراد البيض، مما يعكس اختلافات في التأثير بناءً على العوامل الوراثية،كذلك، أثبتت البيانات أن النساء والأفراد غير البدينين هم الأكثر استفادة من استهلاك الكافيين.

نصائح لصيام صحي لمرضى الكلى

بالنسبة لمرضى الكلى المسموح لهم بالصيام، يجب عليهم اتباع عدد من النصائح المهمة للحفاظ على صحتهم،من الضروري تناول ما بين 2 إلى 2.5 لتر من السوائل بين الإفطار والسحور، مع التركيز على تجنب الأطعمة المالحة والدهنية التي تؤدي إلى الشعور بالعطش،إضافًة إلى ذلك، ينبغي تجنب النشاط البدني المفرط خلال فترة الصيام وتناول الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعويض السوائل المفقودة.

الخاتمة

في الختام، يعد شهر رمضان فرصة مهمة لتعزيز الصحة النفسية والجسدية، إلا أنه يتطلب الحذر من المشكلات الصحية مثل تكوين حصوات الكلى،تكشف الأبحاث الحديثة عن فوائد تناول الكافيين في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، مما يستوجب على الأفراد إدراك أهمية شرب السوائل واختيار الأطعمة المناسبة،مع اتباع النصائح الصحية، يمكن للمسلمين الاستمتاع بشهر رمضان بطريقة آمنة ومفيدة للجسم.