كل ما تحتاج معرفته عن موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة!

الرياض - أميرة القحطاني - تعد المباراة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا وفرنسا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية محطة جديدة في مسيرة كرة القدم العالمية، حيث يلتقي فريقان لهما تاريخ حافل بالمنافسات،يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر، نظراً لما يمتلكه كل منتخب من لاعبين مميزين وتجارب سابقة مرعبة.

استعدادات المنتخب الفرنسي للمباراة

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بتشكيلة تعتبر من الأقوى على الساحة الأوروبية، إذ شهدت القائمة عودة النجم الشاب كيليان مبابي بعد فترة غياب طويلة، حيث غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بعد انتقاله إلى ريال مدريد في يوليو،مبابي، الذي شارك في 86 مباراة دولية، سيحمل شارة القيادة في هذه المباراة، مما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته،لكن المنتخب الفرنسي سيشعر بغياب المهاجم ماركوس تورام، الذي يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مشاركته مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

طموحات المنتخب الكرواتي في المباراة

من جهته، يسعى المنتخب الكرواتي للاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب،يعتمد المنتخب الكرواتي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على مواجهة المنافسين الأقوياء، وهو يعد من الفرق ذات الخبرة القوية في البطولات الأوروبية،قدم المنتخب الكرواتي أداءً مميزًا في النسخ السابقة من البطولات، وهو يسعى لتحقيق إنجاز جديد من خلال التأهل إلى نصف النهائي.

تاريخ المواجهات بين كرواتيا وفرنسا

تاريخ المواجهات بين المنتخبين يعكس التنافس القوي بينهما، حيث التقيا عدة مرات في السنوات الأخيرة،لعل أبرز هذه اللقاءات هو نهائي كأس العالم 2018، الذي انتهى بفوز فرنسا بنتيجة 4-2، وهو ما يجعل الكرواتيين يسعون للانتقام واستعادة الهيبة،كما تواجها المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020، حيث انتهت إحدى المباريات بالتعادل بينما حققت فرنسا الفوز في الأخرى،هذه المعطيات تجعل من اللقاء المقبل فرصة ثمينة لكلا المنتخبين لإثبات قوتهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُعقد المباراة بين كرواتيا وفرنسا في يوم الخميس، الموافق 20 مارس 2025، على ملعب “بولجد” في كرواتيا،ستكون صافرة البداية في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة،المباراة ستُنقل عبر شبكة beIN Sports، التي تُعد الناقل الحصري لبطولة دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يتولى المعلق العماني خليل البلوشي التعليق على أحداث المباراة.

في الختام، يجمع اللقاء بين كرواتيا وفرنسا على الكثير من التوقعات والتحديات،يسعى كل من الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تهيئ لهما الطريق نحو نصف النهائي، والجميع على أتم الاستعداد لمشاهدة مباراة كروية ستُسجل في ذاكرة جمهور كرة القدم،بأداء قوية وروح تنافسية عالية، ستكون هذه المواجهة مثالاً حيًا على ما تقدمه كرة القدم من جمال وإثارة، مما يجعل المباريات الكبرى محور اهتمام كل عشاق اللعبة.