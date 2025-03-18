شمس يكتشف ساعة الخواجة الأرمانية في الحلقة 3 من مسلسل الغاوي، لكن هل سيقع في الفخ؟ «صور»

الرياض - أميرة القحطاني - تعد المسلسلات التلفزيونية من أبرز وسائل الترفيه في العالم العربي، وتلعب دورًا كبيرًا في تشكيل ثقافة المجتمع،ومن بين هذه الأعمال، يبرز مسلسل “الغاوي” الذي يقدمه الفنان أحمد مكي، حيث يعرض في إطار درامي مشوق يتناول قضايا الهوية والتغيير،في هذه المقالة، سنتناول محتوى الحلقة الثالثة من المسلسل وتطورات الأحداث، ونستعرض قصة المسلسل وأبطاله، بالإضافة إلى مواعيد عرضه، لنقدم للقارئ ة شاملة.

أحداث مسلسل الغاوي الحلقة 3

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي بتطورات هامة تتعلق بشخصية الخواجة شمس، حيث يكشف له عن حقيقة الساعة الثمينة التي ورثها من جده، ويمنحه مهلة مدتها 10 أيام لاسترجاعها،تتسم هذه الحلقة بتصاعد الأحداث وتوتر العلاقات بين الشخصيات، حيث يجتمع شمس مع أصدقائه في محاولة لمعرفة الجاني، ولكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع عندما يظهر زيزو كالسارق الذي قام ببيع الساعة لأحد العمال،يقوم زيزو بإخفاء الساعة، ولكن بمساعدة فاطمة البروديوسر، يستمر شمس في بحثه حتى يصل إلى أحد رسامي الكاريكاتير، محمود البزاوي، الذي يعاني من مشاكل الزهايمر،تنتهي الحلقة بمشهد مثير حيث حان وقت مواجهة الخواجة، الذي يقوم بتصوير أخت شمس بشكل مروع.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية شمس العدوي، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التوبة والتخلي عن ماضيه الإجرامي الذي قضى فيه سنوات من حياته،ينطلق شمس نحو محاولة بدء حياة جديدة، ولا سيما أنه يواجه صعوبات كبيرة بسبب ظهور خصومه القدامى الذين يسعون لإعادته إلى عالم الجريمة،يصور المسلسل التحديات التي يمر بها الشخصيات وكيفية تعاطيهم مع القضايا الاجتماعية والنفسية مثل التغيير والهوية، مما يجعله عملًا دراميًا مؤثرًا وواقعيًا.

أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي عددًا كبيرًا من الممثلين البارزين في الساحة الفنية، حيث يلعب أحمد مكي دور الشخصية الرئيسية شمس العدوي،كما يشارك في العمل كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، وتامر شلتوت، مع ظهور خاص لكزبرة،يساهم كل هؤلاء الممثلين في إثراء العمل بأدائهم المتميز، مما يضاعف من جاذبية القصة ويعزز من تأثير الرسالة المطروحة.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي عبر قناة ON الفضائية في تمام الساعة 715 مساءً، بينما تكون الإعادة في الساعة 1130 صباحًا،كما يمكن مشاهدة الحلقات عبر منصة Watch It الرقمية،تعتبر هذه المواعيد مناسبة لمتابعي المسلسل حيث توفر لهم فرصة استمتاع وترقب مستمر لأحداثه المشوقة.

في الختام، يعد مسلسل الغاوي إضافة قيمة للدراما العربية، حيث يجمع بين القصص المشوقة والأداء الفني الرفيع،ومع تصاعد الأحداث، ينتظر الجمهور بشغف كل حلقة تكشف المزيد عن الصراع الدائر بين الخير والشر في عالم شخصياته،إن العناصر المختلفة لهذا العمل من القصة إلى الشخصيات والممثلين تساهم في جعله واحدًا من المسلسلات التي تستحق المتابعة، مما يضمن له النجاح والتفاعل الجماهيري الكبير.