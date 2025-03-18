توقيت السحور والإفطار لليوم الأربعاء 19 رمضان 1446.. اكتشف وقت الإمساك!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر مواعيد السحور والإفطار خلال شهر رمضان من أبرز الاهتمامات لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم،إذ يحرص الكثيرون على معرفة الأوقات الدقيقة للتمتع بوجبة السحور قبل بدء الصيام، وكذلك التوقيت الخاص بالإفطار بعد يوم طويل من العبادة والصيام،وفي إطار هذه الأهمية، يقدم معهد الفلك الإمساكية الفلكية التي تحتوي على تفاصيل دقيقة لمواعيد السحور والإفطار، ممّا يسهل على المسلمين تنظيم أوقاتهم خلال هذا الشهر المبارك.

تقدم “الأسبوع” لمتابعيها الكرام معلومات شاملة حول مواعيد الصيام والإفطار ليوم غدٍ الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ، الموافق 19 مارس 2025،يمكن للزوار الحصول على التفاصيل الدقيقة لهذه المواعيد من خلال متابعة الموقع، حيث نقدم هذه الخدمة في إطار اهتمامنا بتقديم المحتوى الذي يلبي احتياجات جمهورنا.

مواقيت السحور والإفطار ليوم الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ

– يبدأ وقت السحور في الساعة 213 صباحًا.

– يمتد موعد الإمساك ليكون عند الساعة 413 صباحًا.

– يتم أذان الفجر في الساعة 433 صباحًا.

– يأتي وقت الإفطار (أذان المغرب) في الساعة 606 مساءً.

– يليه أذان العشاء في الساعة 723 مساءً.

– تكون مدة الصيام لهذا اليوم 13 ساعة و53 دقيقة.

أهمية متابعة مواعيد الصيام

تعتبر متابعة مواعيد السحور والإفطار من العادات المحورية التي يحافظ عليها المسلمون خلال شهر رمضان،فالحسابات الفلكية تُتيح للمسلمين تحديد مواعيد الصلاة ووقت الإفطار والسحور بدقة، مما يساعدهم في الالتزام بأدائهم العبادات دون انقطاع،إن معرفة هذه الأوقات الدقيقة تعكس قيمة الالتزام بالعبادة وتنظيم الوقت والاستفادة القصوى من شهر الرحمة والمغفرة.

في الختام، يمثل شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادة، وتحديد أوقات السحور والإفطار يساعد المسلمين في تحقيق هذه الأهداف،فالمواعيد الدقيقة تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم حياة المسلم الروحية والجسدية خلال هذا الشهر الفضيل،ومع اقتراب موعد الإفطار، يتزايد شغف المؤمنين لتجديد النشاط والاستعداد لاستقبال اللهم بركة الشهر الكريم بإيمان وعبادة خالصة.