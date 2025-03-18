محمود العسيلي يقدم أغنية «متجوزين» لتتر مسلسل “حسبة عمري” مع روجينا!

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل الفنان محمود العسيلي أحد الأسماء البارزة في الساحة الفنية، إذ أطلق مؤخرًا أغنية تتر مسلسل “حسبة عمري”، الذي تشارك فيه النجمة روجينا،تأتى تلك الأغنية ضمن الاحتفالات الفنية لموسم رمضان، مما أضاف للبساط الفنى الزخم المطلوب في هذا الشهر الديني،تحظى هذه الأغنية بشعبية متزايدة، وقد جعلها عرضها الفنى في المقدمة ضمن التريندات عبر منصات التواصل، حيث تتسم بالكلمات المعبرة واللحن الجذاب.

تم نشر الأغنية الجديدة بعنوان “متجوزين” على الحساب الرسمي للفنان محمود العسيلي في موقع يوتيوب،أغنية “متجوزين” من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، مما يزيد من قوة العمل الفني، فهو تجمع بين الكلمة الجميلة واللحن المميز.

تفاصيل كلمات أغنية “متجوزين”

تتناول كلمات أغنية “متجوزين” حالة اجتماعية معاصرة، حيث تشير الكلمات إلى العديد من القضايا التي تتعلق بالمرأة ودورها في المجتمع،يمكن أن نلاحظ أن الأغنية تحمل مضامين تكشف عن الواقع المعاش بالمجتمع، حيث تقول الكلمات في البداية “متجوزين اتنين وفي منهم كتير.،لا متلاقيش بينهم فروق.،اتنين متجوزين”.

تمثل هذه الكلمات خبرات حقيقية تمر بها الزوجات، في محاولة لتسليط الضوء على الصراعات اليومية التي تقع بينهما،تضيف الكلمات بعدًا عاطفيًا للموقف، حيث تجسد كيفية تنفيذ الأدوار داخل البيت، وما يصاحب ذلك من واجبات وتحديات.

ملخص قصة مسلسل “حسبة عمري”

يدور مسلسل “حسبة عمري” حول قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بالمرأة، حيث يتناول المسلسل الطلاق وحقوق الزوجة بعده،يركز العمل على قانون الحسبة وتأثيره على حياة المرأة بعد الطلاق، مما يعكس أبعاداً قانونية وحقوقية،القصة تتبع حياة زوجين دام زواجهما عشرين عاماً، حيث بعد سفر ابنتهما، يكتشفان صعوبات الحياة ما بعد انفصالهما، مما يدفعهما لخوض صراعات قانونية واجتماعية،تتجلى أزمات الثنائي في محاولات للانتقام والتجريح النفسي، ما يجعل الصراع مستمرًا ويتصاعد على جميع الأصعدة.

أبطال مسلسل “حسبة عمري”

يضم مسلسل “حسبة عمري” مجموعة من الأسماء الفنية اللامعة، حيث تقدم النجمة روجينا دورًا رئيسيًا في العمل، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين المتميزين مثل عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، وغيرهم،عمل المسلسل تحت إشراف إخراج المخرجة مي ممدوح، وتأليف محمود عزت، وإنتاج Inspire Studios Productions، مما يجعله عملًا متكاملًا يساهم في تلبية تطلعات المجتمع.

ختامًا، يُعتبر مسلسل “حسبة عمري” تجربة فنية تسلط الضوء على قضايا حساسة تتعلق بالمرأة،تجمع الأغنية المرافقة له بين الإبداع الفني والمضمون العميق، مما يجعلها تُساهم في تعزيز الرسائل الاجتماعية التي ينقلها المسلسل،المجهود المبذول من قبل جميع المشاركين يؤكد على أهمية الفن كأداة للتغيير والتوعية، مما يعكس الاحتياجات المعاصرة للمجتمع،تُعد هذه الأعمال بمثابة دعوة لمناقشة القضايا الاجتماعية ودعم الحقوق الفردية.