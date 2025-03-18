منتخب مصر يستعد بكامل طاقته لمواجهة إثيوبيا وسيراليون بحضور وزير الرياضة وهاني أبو ريدة

الرياض - أميرة القحطاني - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف المدرب حسام حسن، تحضيراته المكثفة من خلال تدريباته في استاد القاهرة، وذلك في إطار الاستعداد لملاقاة منتخب إثيوبيا يوم 21 مارس ومنتخب سيراليون يوم 25 مارس الجاري،تأتي هذه المباريات ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يتطلب رياضية عالية الأداء من اللاعبين لتحقيق الطموحات الوطنية.

زيارة وزير الشباب والرياضة

في سياق هذه التحضيرات، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بزيارة تدريب المنتخب بهدف تحفيز اللاعبين وتأكيد دعم الدولة للفريق الوطني،وقد عبر الدكتور أشرف صبحي عن دعم الحكومة المصرية للمنتخب وتلبية كافة احتياجاتهم، متحدثًا عن أهمية كرة القدم كمصدر للسعادة بالنسبة للمواطنين المصريين، وأكد على أن الفريق يضم لاعبين ذوي خبرات كافية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ثقة في الجهاز الفني واللاعبين

كما أعرب المهندس هاني أبو ريدة عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق النجاح في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، مما يعد خطوة هامة نحو التأهل إلى كأس العالم،وأكد أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يقدمون كافة أنواع الدعم للمنتخب في مساعيه لتحقيق أهدافه الوطنية.

التحديات والطموحات

وفي تعليقه، أعرب الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن شكره للدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة الاتحاد على الدعم المتواصل،وأكد على أهمية كرة القدم في تحقيق السعادة للناس، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من اللاعبين لتحقيق آمال الملايين من الجماهير المصرية وإعادة اسم منتخب مصر إلى الواجهة مرة أخرى،وأكد على أهمية التأهل للمونديال كحدث يُعدّ الأهم بالنسبة لكل لاعب.

كلمات محمد صلاح ودعمه للفريق

وفي بداية حديثه، أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب، تهانيه لمجلس إدارة اتحاد الكرة بمناسبة توليهم المسؤولية، مُشددًا على أن المنتخب قد تأهل سابقًا في وجود هاني أبو ريدة، معبرًا عن ثقته في تحقيق ذات الإنجاز تحت الإدارة الحالية،وأكد صلاح على جاهزية اللاعبين لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، مما يعبر عن التفاؤل الذي يسود أجواء الفريق.

إجراءات المعسكر التدريبي

تضم قائمة اللاعبين 24 لاعبًا، وقد انطلقت تدريبات المنتخب في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم في استاذ القاهرة، مع العلم أن البعثة ستتوجه في الساعة الثامنة مساء إلى المغرب لملاقاة منتخب إثيوبيا،وشهد التدريب أيضًا حضور الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأستاذ حمدي الشربيني، عضو المجلس، مما يعكس الالتزام الكامل من الإدارة لتحقيق أهداف المنتخب.

في الختام، تعكس هذه التدريبات والزيارات الرسمية الجادة التزام الدولة المصرية بدعم منتخبها الوطني في مسعاه نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026،تكمن أهمية التحضيرات بجانب الثقة التي يمنحها الوزراء ورؤساء الاتحاد للاعبين والجهاز الفني، مما يخلق أجواءً إيجابية في صفوف الفريق،الأمل معقود على الأداء الجيد في المباريات المقبلة لتحقيق مراد الجماهير المصرية.