مسلسل عايشة الدور الحلقة 4: شخص غامض يكشف سر دنيا سمير غانم!

الرياض - أميرة القحطاني - تسرد أحداث مسلسل “عايشة الدور” بمشوقة نقاشات معقدة وشخصيات محورية تعكس واقع المجتمع،الحلقة الرابعة تُظهر تعقيدات حياتية متعددة وتهتم بتفاصيل يومية تعكس التحديات التي تواجه الشخصية الرئيسية “عايشة”،يأتي هذا العمل، ومن خلال تناول تفاعلات عايشة مع من حولها، ليشكّل صورة مفعمة بالتوترات النفسية والدرامية،من خلال هذه السلسلة، نتعرف على الرحلة الشخصية لعايشة حيث تتصارع مع الأزمات وتتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

ملخص أحداث مسلسل عايشة الدور الحلقة 4

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “عايشة الدور” بتعطل سيارة عايشة أثناء وجودها في الجامعة، مما يدفع أستاذها الجامعي “حازم” إلى عرض مساعدته من خلال تحويلها إلى ورشة خاصة بأحد أصدقائه لإصلاح السيارة،وعندما تزور الورشة، تلتقي بزوجة صاحب الورشة “نادية”، التي تبدأ في استفسار عميق عن جوانب حياتها الشخصية، مما يضع عايشة في مواقف محرجة.

تفاعلات عايشة مع عائلتها

تتخذ القصة منحنى آخر عندما تحاول عايشة التواصل مع أختها لإقناعها بالسماح لفاطيما، ابنتها، بإكمال دراستها في مصر،لكن بالرغم من محاولاتها، ترفض الأخت الفكرة، مما يضع عايشة في وضع حرج، حيث تضطر إلى اتخاذ خطوات لحماية مستقبل فاطيما الأكاديمي من خلال تأديتها دورها في الجامعة، حتى لا تُفصل.

الخط الزمني والتطورات الدرامية

في تطور آخر، تصل عايشة إلى والد أيمن برسالة تنصحه باحتواء ابنه،استجابةً لنصيحتها، يقوم والد أيمن بتغيير مسار تعامله مع ابنه،يتصاعد التوتر مع تلقي دنيا سمير غانم، التي تؤدي دور عائشة، مكالمة غامضة تُعِلن عن معرفة أحدهم بسرها المرتبط بالجامعة، مما يزيد من حدة التصاعيد الدرامية في المسلسل.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل “عايشة الدور” بطولة الفنانة دنيا سمير عبر شاشة قنوات ON وفق الأوقات المحددة، حيث يتم عرض الحلقة لأول مرة في الساعة 605 بعد الإفطار، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا، وإعادة ثانية الساعة 130.

قصة مسلسل عايشة الدور وما يطرحه من قضايا اجتماعية

يتناول المسلسل قصة سيدة مطلقة تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، تعاني من الألم النفسي الناتج عن انفصالها، حيث تعيش مع ابنتها المراهقة وطفل،المسلسل يناقش موضوعات حساسة تتعلق بالطلاق والآثار النفسية التي تصاحب هذه التجارب على الأفراد، مما يجعل المشاهدين يتعاطفون مع الشخصيات وينغمسون في تطورات الأحداث.

أبطال مسلسل عايشة الدور

تتضمن قائمة أبطال المسلسل كلاً من الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد ثروت، ومحمد كيلاني، وسما إبراهيم، ورحاب الجمل، ويدعهم فريق عمل موهوب من إخراج أحمد الجندي وتأليف مباشر له ولكريم يوسف، بالتعاون مع إنتاج السبكي.

بشكل عام، يمكن القول إن مسلسل “عايشة الدور” يمثل نافذة تعكس تحديات الحياة الحديثة، حيث يقدم دراما غنية بالتفاصيل والشخصيات،من خلال أحداث الخط الرابع، نجح العمل في إظهار كيفية تأثير العائلة والمجتمع على الأفراد ومجابهة الأزمات المختلفة،إن تناول القضايا النفسية والاجتماعية يجعل من هذا المسلسل تجربة مشاهدة تستحق المتابعة.