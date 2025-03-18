مسلسل شهادة معاملة أطفال: موعد عرض الحلقة 19 والقنوات التي ستبثها!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما المصرية أحد أبرز أشكال الثقافة والفن في المجتمع العربي، حيث تحمل في طياتها قصصًا متنوعة تعكس واقع الحياة،من بين هذه الأعمال، يبرز مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي استطاع أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، مما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل حلقاته،في هذا السياق، تأتي حلقة 19 لتكون محور اهتمام مشاهدين عديدين، خاصة مع الأحداث المُشَوِّقة التي تدور حولها.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

يقدم مسلسل “شهادة معاملة أطفال” تجربة درامية فريدة تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية،توضح بوابة “الأسبوع” التابعة لأحد المواقع الإخبارية، تفاصيل موعد عرض الحلقة التاسعة عشر من هذا المسلسل، وتسلط الضوء على الأحداث المتصاعدة التي ستشهدها.

موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

تُعرض الحلقة 19 من مسلسل “شهادة معاملة أطفال” على قناة “cbc” بعد أذان المغرب، وتحديداً في تمام الساعة 630 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 100 صباحاً،كما يُعرض المسلسل على قناة “cbc دراما” في الساعة 730 مساءً، وتكرار العرض في الساعة 300 صباحاً،بالإضافة لذلك، يمكن للمشاهدين متابعة المسلسل على قناة “dmc” في تمام الساعة 1100 مساءً مع إعادة في الساعة 1030 صباحاً، وأيضاً عبر قناة “dmc دراما” في الساعة 130 صباحاً، والإعادة في الساعة 800 صباحاً.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، حيث يجسد الفنان محمد هنيدي شخصية محامٍ يقع في غيبوبة لمدة عشرين عامًا، ليعود بعدها إلى حياة مليئة بالتغييرات الاجتماعية والثقافية،هذا التحول في الزمن يجعله يواجه مجموعة من المواقف الطريفة والتحديات الغير متوقعة، متناولاً قضايا تتعلق بالمجتمع وحياة الأفراد.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

تضم كوكبة الأبطال في مسلسل “شهادة معاملة أطفال” العديد من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، يتصدرهم الفنان محمد هنيدي، مع ظهور كل من نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، وليد فواز، محمد ثروت، سما إبراهيم، ومحمود حافظ،العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، تحت إخراج سامح عبد العزيز، مما يعكس التزام القائمين عليه بتقديم محتوى فني احترافي.

في الختام، يعتبر “شهادة معاملة أطفال” واحداً من الأعمال الدرامية البارزة التي تمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يستمر الجمهور في متابعة أحداثه بشغف،مع اقتراب موعد عرض الحلقة التاسعة عشر، يرتفع الإقبال على العمل، مما يعكس نجاحه وتأثيره في قلوب المشاهدين،توحي الأحداث المتصاعدة بأن هناك المزيد من المفاجآت في انتظار الجمهور، مما يزيد من حماسهم وفضولهم لمتابعة كل جديد في المسلسل.