منه فضالي تفتح قلبها عن أصعب لحظاتها في مسلسل سيد الناس بعد عرضه!

الرياض - أميرة القحطاني - من خلال دورها المتألق في مسلسل “سيد الناس”، الذي يعرض في رمضان 2025، قدمت الفنانة منة فضالي أحد أصعب المشاهد التي برزت من خلالها قدراتها التمثيلية،إذ أن الدور يتطلب منها التفاعل العاطفي العميق مع الأحداث، مما يعكس التحديات التي تواجهها كفنانة تسعى لإيصال مشاعرها بصدق للمشاهدين،إن هذا المجهود ليس فقط علامة على احترافها، بل يعكس أيضًا تفانيها في تقديم عمل فني يلامس قلوب الجمهور.

تفاصيل المشهد الصعب وتفاني منة فضالي

شاركت منة فضالي عبر حسابها على إنستجرام صورة لمشهدها الأكثر تعقيدًا، موضحة أنها تحتاج إلى بذل جهدٍ كبيرٍ للتعبير عن مشاعرها،كتبت قائلة “من أصعب المشاهد اللي بقدمها بتاخد مني مجهود لأني بعيط بجد وأوي،لازم أحس المشهد وأعيشه”،إن هذا التعبير يوضح كيف أن الفنانة تسعى دائمًا لتقديم ما يناسب تطلعات جمهورها وتعيش دورها بعمق، مما يجعلها واحدة من الأسماء اللامعة في المجال.

أبطال مسلسل سيد الناس

يمثل مسلسل “سيد الناس” مجموعة من الفنانين المتميزين، حيث يضم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، وهؤلاء بالإضافة إلى كوكبة من النجوم مثل إلهام شاهين، وإنجي المقدم، وغيرهم،هذا التنوع في الطاقم الفني يضفي على العمل طابعًا خاصًا، ويعزز من قيمة المسلسل كعمل فني متميز يجذب انتباه المشاهدين.

أحداث مسلسل سيد الناس

تشير الأحداث في المسلسل إلى تصاعد الدراما، حيث يتعرض الجارحي أبو العباس للمسائلة القانونية بسبب اتهام شقيقه بذبحه،بعد ظهور فتحية مرة أخرى، تزداد الأمور تعقيدًا، خصوصًا بعد مقتل أدهم الجارحي في ظروف غامضة مما يفتح أمامنا إمكانية رؤية تطورات مثيرة في الحلقات القادمة.

موعد عرض المسلسل وتفاصيل أخرى

يُعرض مسلسل “سيد الناس” على قناة إم بي سي مصر في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويعاد عرضه في الساعة الرابعة عصرًا،كذلك، يُعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 130 بعد منتصف الليل، ويعاد أيضًا في الساعة 5 عصرًا،بالنسبة لمشاهدي قناة إم بي سي العراق، يتم عرض المسلسل في الساعة التاسعة، بينما يمكن للمشاهدين عبر منصة شاهد الرقمية متابعة المسلسل في الساعة الحادية عشرة مساءً.

بالمجمل، يظهر التزام منة فضالي وأبطال آخرين في مسلسل “سيد الناس” بالسعي نحو تقديم عمل درامي يحقق تفاعلًا إيجابيًا مع الجمهور،إن هذه الدرجة من الاحترافية والتفاني تعكس جودة هذا العمل الدرامي، مما يجعله ضمن الأعمال المرتقبة بشغف في الموسم الرمضاني.