قلبي ومفتاحه.. أشرف عبد الباقي يستجدي عفو عم نصر بسبب ارتباطه بمحبوبته مهجة

الرياض - أميرة القحطاني - أشرف عبد الباقي هو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في الساحة الفنية المصرية،في الآونة الأخيرة، قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، يظهر فيه برفقة الفنان محمود عزب من كواليس مسلسل قلبي ومفتاحه، الذي تم عرضه في النصف الأول من رمضان 2025،يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل مع جمهوره حول مشاريعه الفنية الجديدة، ليتبين أنه يولي أهمية كبيرة لمواكبة الأحداث الفنية والاجتماعية.

كواليس مسلسل قلبي ومفتاحه

في الفيديو الذي نشره، تطرق عبد الباقي إلى بعض المواقف الطريفة التي حصلت أثناء تصوير المسلسل، حيث ذكر بمرح ما حدث حول أخذ دور “مهجة” على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه حصل على موافقة عم نصر، حيث قال «الناس اللي زعلوا علشان اخدت مهجة من عم نصر انا اخدت موافقته وده اللي ماظهرش في مسلسل قلبي ومفتاحه»،هذا التصريح يعكس طبيعة العلاقات والتفاعلات بين الشخصيات في العمل الدرامي، ويعزز من ارتباط الفنان بجمهوره من خلال الأسلوب الفكاهي.

تفاصيل مسلسل قلبي ومفتاحه

ينتمي مسلسل “قلبي ومفتاحه” لفئة الأعمال الرومانسية، ويجمع بين عدد من النجوم منهم آسر ياسين ومي عز الدين،يتناول المسلسل فكرة “المحلل” القانوني بعد الطلاق الثلاث، حيث يروي قصة شخصية سعد، سائق أوبر يبلغ من العمر 40 عامًا، والذي يعاني من ضغوط أسرية لرفض والدته كل العرائس المحتملات،تلتقي شخصية ميار، المطلقة ثلاث مرات من زوجها السابق سعد، والتي تسعى للحصول على “محلل” بشروطها الخاصة،تتقاطع مصائرهم بشكل مثير مع تقديم تطورات غير متوقعة في حياتهم بعد عرضها للزواج على عزت، مما يخلق الكثير من المفارقات الدرامية.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

يجسد كوكبة من أبرز الفنانين في مصر بطولة هذا المسلسل، حيث يضم آسر ياسين ومي عز الدين، إلى جانب أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، وعايدة رياض،يعد العمل من تأليف وإخراج تامر محسن، الذي له العديد من المشاريع الناجحة في السينما والتلفزيون المصري، مما يضمن جودة العمل ويعزز توقعات المشاهدين حوله.

خاتمة

بخلفيةٍ فنية غنية، يقدم “قلبي ومفتاحه” نموذجًا مثيرًا لأعمال الدراما المصرية المعاصرة، حيث يجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار قصصي متنوع،تفاعل أشرف عبد الباقي مع جمهوره عبر نشر كواليس العمل يشير إلى رغبة الفنان في تعزيز التواصل والشفافية مع محبيه، مما يضيف أبعادًا إنسانية لعالم الفن،نتطلع إلى مزيد من الأعمال الإبداعية في رمضان والسنوات القادمة، حيث تبقى الدراما سيدة المشهد الفني.