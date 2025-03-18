صفوت غطاس لـ«الأسبوع»: التزامنا بالمبادئ المجتمعية هو بوصلة نجاحنا

الرياض - أميرة القحطاني - يسعى الفن والإعلام إلى تعزيز القيم والتراث الثقافي للمجتمع، ويعتبر المنتج صفوت غطاس أحد الداعمين الرئيسيين لهذا التوجه، حيث يؤكد أهمية الإنتاج الفني الذي يعكس الأخلاقيات المجتمعية،يساهم هذا التوجه في تشكيل هوية الأجيال القادمة، ويشكل ردًا فعليًا على التحديات المتزايدة في المجتمع المصري،إن التركيز على القيم المصرية الأصيلة من خلال العمل الفني يعكس التزاماً عميقاً بمسؤولية الفن والإعلام في تقديم محتوى يتصف بالجودة والأخلاق.

دعم الأخلاق والقيم المصرية من خلال الإنتاج الفني

صرح صفوت غطاس أنه يضع دائمًا الالتزام بالمبادئ المجتمعية نصب عينيه، مشيرًا إلى أن الفن والإعلام يلعبان دورًا فعّالاً ومباشرًا في تشكيل الأخلاقيات العامة للشعب،وقال في تصريحات خاصة “نعمل دائمًا على التنشئة الجيدة للأجيال الجديدة، لأن هذه هي الطريقة التي نضمن بها تمرير القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.” وأكد غطاس أن الأعمال الجديدة يجب أن تتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى تعزيز الالتزام بالأخلاقيات المجتمعية.

خطط الرئيس السيسي لتعزيز المحتوى الإعلامي

خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وضع خطة شاملة لإنتاج محتوى يراعي أخلاقيات المجتمع،وأوضح أن هذا المحتوى يجب أن يسهم في تنشئة جيل واعٍ ومؤهل للتعامل مع التحديات،ويتناول مقترحه أهمية إيجاد توازن بين الترفيه والتعليم، مع التركيز على القيم الإيجابية،كما أشار إلى ضرورة مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف وتعاطي المخدرات التي تؤثر بشكل سيء على المجتمع.

مؤتمر “مستقبل الدراما في مصر”

في سياق متصل، أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن عقد مؤتمر بعنوان “مستقبل الدراما في مصر” في إبريل 2025،يستهدف المؤتمر جمع الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس، وذلك لمناقشة كيفية تعزيز القيم في الصناعة الدرامية،وأكد المسلماني أهمية هذا المؤتمر في إطار رؤية الرئيس لتعزيز القيم الثقافية ومواجهة تطورات سلبية تستخدم في الدراما.

توجه الرئيس السيسي نحو الإعلام الإيجابي

أثناء الحفل، أعرب الرئيس السيسي عن دعمه للبرامج التوعوية، مشددًا على ضرورة رفع مستوى المحتوى الإعلامي،ولفت الانتباه إلى أهمية الاستعانة بأبحاث وتوجهات علمية تسهم في تحسين الرسائل المقدمة عبر الإعلام،وهذا يبرز الالتزام الجاد بتحقيق رؤية شاملة تساهم في تعزيز الهوية الوطنية.

أهمية تماسك المجتمع عبر القيم الأخلاقية

شمل حفل الإفطار السنوي شخصيات بارزة من المجتمع، مما يُعبر عن الالتزام الجماعي تجاه القضايا الوطنية،ووجه الرئيس رسالة تذكيرية بضرورة التكثيف من الرسائل الإيجابية، وأهمية نشر القيم الرفيعة التي تساهم في بناء أمة قوية ومتماسكة،وأوضح أن دور كل فرد في المجتمع يلعب دورًا في رفع مستوى الوعي الأخلاقي.

في الختام، يُعد دعوة المنتج صفوت غطاس والرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المحتوى الثقافي والفني في مصر دعوة لوضع القيم المصرية في مقدمة الاهتمام،يظهر جليًا أن الفنون والإعلام يحملان مسؤولية كبيرة في تشكيل الوعي، وهذا ينسجم مع الرؤية الشاملة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة،إن التعاون بين مختلف الأطراف المجتمعية والإعلامية سيسهم بلا شك في تحقيق أهداف نبيلة تعود بالفائدة على المجتمع المصري.