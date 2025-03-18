المواعيد المنتظرة لعرض الحلقة 3 من مسلسل “الغاوي” والقنوات التي ستنقلها!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر الدراما المصرية أحد أبرز الفنون التي تعكس الثقافة والتقاليد الاجتماعية في المجتمع المصري، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية،من بين هذه الأعمال، يبرز مسلسل الغاوي الذي يعرض في رمضان 2025، والذي يحظى بمشاهدة واسعة بفضل بطل العمل الفنان أحمد مكي،في هذه المقالة، سنستعرض الحلقة الثالثة من المسلسل، مسلطين الضوء على مواعيد العرض، القصة، والأبطال، مما يسهم في تعزيز المعرفة بهذا العمل الدرامي المثير.

مسلسل الغاوي الحلقة 3

تستعرض «الأسبوع» لقرائها كل ما يتعلق بمسلسل الغاوي الحلقة 3، حيث يتم عرض المسلسل على مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية،يُعتبر هذا المسلسل جزءًا من الكم الكبير من أعمال الدراما المصرية التي تُعرض خلال شهر رمضان، مما يجعله محط انظار الكثير من المشاهدين.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي الحلقة 3

تُعرض الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي في تمام الساعة 715 مساءً على قناة ON، بينما تتم إعادة عرضها في الساعة 1130 صباحًا،كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية، مما يوفر للمتابعين فرصة لمشاهدة الحلقات في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة،بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، يقرر شمس بدء حياة جديدة، ولكن تصطدم محاولاته بالعديد من التحديات، خاصة مع ظهور خصومه السابقين الذين يسعون لإعادته إلى عالم الجريمة.

أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي كوكبة من نجوم الفن المصري، من بينهم الفنان أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفي، ولاء الشريف، وكرم جابر، وهاجر عفيفي، وأبيوسف، وتامر شلتوت، بالإضافة إلى ضيف الشرف كزبرة،العمل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجى.

أخيرًا، يعد مسلسل الغاوي أحد الإضافات المميزة للدراما الرمضانية، حيث يمزج بين الإثارة والتشويق، مما يجعله محط اهتمام واسع من الجمهور،يتمنى المشاهدون أن تكون الأحداث القادمة في الحلقات التالية مثيرة ومشوقة كما كانت في البداية، مع النظر إلى تطورات شخصية شمس العدوي وصراعاته،المسلسل بالمجمل يمثل تجربة درامية ترسخ أقدامه في قلب رمضان هذا العام، ويجذب المزيد من المشاهدين المتحمسين لقصته برفقة أبطاله المميزين.