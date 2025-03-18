حكيم باشا الحلقة 18: مواعيد العرض والقنوات الناقلة التي لا تفوتك!

الرياض - أميرة القحطاني - يبرز مسلسل “حكيم باشا” في سياق الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2025، حيث يقدم للجمهور تجربة فنية مشوقة تُعبر عن الصراعات الإنسانية والعائلية،ومن خلال أحداث الحلقة 18، يغوص المشاهد في تفاصيل العمل المثيرة ويتعرف على تطورات الشخصيات،تتعدد المنصات والقنوات التي تعرض هذا المسلسل، مما يعكس مدى استحسانه وانتشاره الواسع بين الجمهور.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18

تتطرق العديد من الأخبار وات إلى مسلسل حكيم باشا الحلقة 18، حيث تتناول تطورات الأحداث بشكل يومي،تعتبر هذه الحلقة من الحلقات المثيرة التي ينتظرها المتابعون بشغف، خاصة مع تركيز المسلسل على العواطف الجياشة والصراعات العائلية، مما يجعله واحداً من أبرز الأعمال خلال شهر رمضان،يمكن للمهتمين متابعة التفاصيل عبر مختلف المواقع المتخصصة في الفن والدراما.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

– يُعرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 18 على قناة CBC في تمام الساعة 715 مساء، مما يجعله خياراً مفضلاً للكثير من الأسر خلال هذا الشهر الفضيل.

– للإعادة، يمكن للمتابعين مشاهدته على قناة CBC في الساعة 1215 صباحًا، والإعادة الثانية ستكون في الساعة 3 مساءً.

– كما يُعرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 18 على قناة الحياة في تمام الساعة 930 مساء، مع إعادة أولى الساعة 230 صباحًا.

– بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة الحياة إعادة ثانية في الساعة 930 صباحًا، وإعادة ثالثة في الساعة 115 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، مما يجعل من السهل على المتابعين مشاهدته في أوقات تناسبهم.

قصة مسلسل حكيم باشا

تسلط أحداث مسلسل حكيم باشا الضوء على أجواء الصعيد المصري، حيث يتولى بطل القصة “حكيم” تجارة عمه في مجال الآثار،تتصاعد الأحداث حين تتجلى مشاعر الغيرة والطمع بين أبناء العم، مما يؤدي إلى افتعال المؤامرات والعقبات التي تعيق نجاح عائلة “الباشا”،محور الصراع يدور حول المال والثروة، ويبرز هذا الصراع الأدبي قدرة العمل الدرامي على دغدغة المشاعر وتشويق الجمهور.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يضم مسلسل “حكيم باشا” مجموعة من نجوم الفن المصري، منهم مصطفى شعبان الذي يلعب دور البطولة، ودينا فؤاد وسهر الصايغ اللتان تتمتعان بشعبية كبيرة،كما يظهر في العمل رياض الخولى وسلوى خطاب ومنذر رياحنة وغيرهم من الممثلين المميزين،المسلسل تتولى تأليفه يد مؤلفة محترفة مثل محمد الشواف، ويخرجه أحمد خالد أمين، فيما أنتجته شركة سينرجي، مما يعزز من جودة العمل وأهميته في موسم الدراما الرمضانية.

في الختام، يمكن القول إن “حكيم باشا” قد أثبت قدرته على جذب المشاهدين من خلال تقديم قصة محورها الصراع والشغف،تأتي الحلقة 18 في سياق معزز للأحداث الدرامية المتصاعدة، حيث يترقب الجمهور كل جديد في صياغة تسلسل الأحداث وتطوير الشخصيات،مع استمرار عرض المسلسل على القنوات المختلفة، يبقى السؤال مطروحاً حول مصير عائلة حكيم وتداعيات الصراع الذي يحيط بها، مما يضمن مزيداً من الإثارة في الحلقات القادمة.