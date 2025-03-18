إطلاق معارض أهلا بالعيد 2025: الكشف عن المواعيد والأسعار من وزارة التموين!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر معارض “أهلاً بالعيد” للعام 2025 من الفعاليات المهمة التي تعكس جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار تنافسية،تأتي هذه المعارض كجزء من الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يسعى المواطنون لدعم ميزانياتهم الأسرية خلال هذه الفترة،وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، تغدو هذه المعارض بارقة أمل للكثيرين، مما دفعهم للبحث عن مواعيد انطلاقها والمعلومات المتعلقة بها.

انطلاقًا من توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأتي معارض “أهلاً بالعيد” كوسيلة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة،يتم ذلك من خلال تنظيم فعاليات موسمية تسهم في ضبط السوق وتوفير السلع الضرورية لجميع الفئات، مما يزيد من دور الوزارة كحامي للأمن الغذائي في مصر.

موعد انطلاق معارض أهلا بالعيد 2025

حسب ما أفادت به وزارة التموين، فإن معارض “أهلاً بالعيد” ستبدأ يوم الخميس الموافق 21 مارس،ستقام المعارض في عدة مواقع بجميع أنحاء الجمهورية ضمن خطة الوزارة الرامية إلى ضبط الأسواق, وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة خلال موسم الأعياد،إن هذه المبادرة تعكس حيوية الوزارة في التعامل مع احتياجات المواطنين في فترات الذروة.

أسعار السلع في معارض أهلا بالعيد

سوف تقدم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة متنوعة من السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%،تتضمن معارض السواح والسبتية أجنحة تعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، مما يلبي احتياجات المواطنين بشكل مثالي خلال فترة العيد،إن هذه التخفيضات لا تساهم فقط في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، بل تعزز أيضًا من مفاهيم العطاء والمشاركة الاجتماعية في مناسبة ترويجية رئيسية كعيد الفطر.

الأثر الإيجابي لمعروضات العيد

تؤكد معارض “أهلاً بالعيد” التزام الوزارة بتنظيم معارض موسمية على مدار العام، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة،يعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة،تعد هذه المعارض أيضًا فرصة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأكيد دورها كمنصة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي ينبغي على المجتمع الاقتراب من هذه الفعاليات وتعزيز حضورهم فيها.

ختامًا، تشكل معارض “أهلاً بالعيد” تجسيدًا عمليًا للرؤية الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان وصول السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين،تساهم هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية وإضفاء جو من الألفة في المجتمع خلال الاحتفالات،وهي بلا شك فرصة ذهبية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد المحلي.